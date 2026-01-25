Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
De ViajeCruceros
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

prima:Cruceros desde Puerto Cañaveral: así es la experiencia a bordo del Norwegian Prima

Este barco navegará este año desde San Juan

25 de enero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Norwegian Prima ofrece variedad de entretenimiento para sus pasajeros. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Entrando al barco, ya aparecían los signos indudables de que los viajeros venían de disfrutar de las atracciones temáticas de Orlando. Camisetas, juguetes y bolsas de compras de los parques de la ciudad nos recordaban que los itinerarios desde Puerto Cañaveral, tienen un encanto y valor añadido especial: pueden hacerse unas vacaciones dos por uno, en un mismo viaje, como los que está haciendo el Norwegian Prima, de Norwegian Cruise Line, saliendo desde este puerto, a menos de una hora de Orlando, hasta noviembre.

Tags
Norwegian Cruise LineCruceros
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: