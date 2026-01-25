Cruceros desde Puerto Cañaveral: así es la experiencia a bordo del Norwegian Prima
Este barco navegará este año desde San Juan
25 de enero de 2026 - 11:10 PM
25 de enero de 2026 - 11:10 PM
Entrando al barco, ya aparecían los signos indudables de que los viajeros venían de disfrutar de las atracciones temáticas de Orlando. Camisetas, juguetes y bolsas de compras de los parques de la ciudad nos recordaban que los itinerarios desde Puerto Cañaveral, tienen un encanto y valor añadido especial: pueden hacerse unas vacaciones dos por uno, en un mismo viaje, como los que está haciendo el Norwegian Prima, de Norwegian Cruise Line, saliendo desde este puerto, a menos de una hora de Orlando, hasta noviembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: