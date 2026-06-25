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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:De La Palma a Lisboa: joyas europeas en un viaje de ensueño

La combinación de excursiones guiadas y paseos independientes brinda una visión más completa, auténtica y enriquecedora de cada puerto

25 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paisaje urbano de la ciudad de Lisboa, en Portugal. (Foto: Georgina Cruz) (ELNUEVODIA.COM)
Por Georgina Cruz

Este segmento europeo de nuestra vuelta al mundo en el crucero Regent Seven Seas Mariner despertaba gran ilusión, especialmente por las escalas en islas españolas y portuguesas cercanas a la costa africana y en la península ibérica. Se trataba de una ruta muy significativa para mi esposo Humberto y para mí, pues conecta directamente con nuestras raíces familiares: las de él en España y Portugal, y las mías en España, lo que hacía la experiencia aún más especial a medida que avanzaba el viaje.

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