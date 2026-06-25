De La Palma a Lisboa: joyas europeas en un viaje de ensueño
La combinación de excursiones guiadas y paseos independientes brinda una visión más completa, auténtica y enriquecedora de cada puerto
25 de junio de 2026 - 11:10 PM
25 de junio de 2026 - 11:10 PM
Este segmento europeo de nuestra vuelta al mundo en el crucero Regent Seven Seas Mariner despertaba gran ilusión, especialmente por las escalas en islas españolas y portuguesas cercanas a la costa africana y en la península ibérica. Se trataba de una ruta muy significativa para mi esposo Humberto y para mí, pues conecta directamente con nuestras raíces familiares: las de él en España y Portugal, y las mías en España, lo que hacía la experiencia aún más especial a medida que avanzaba el viaje.
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