Este segmento europeo de nuestra vuelta al mundo en el crucero Regent Seven Seas Mariner despertaba gran ilusión, especialmente por las escalas en islas españolas y portuguesas cercanas a la costa africana y en la península ibérica. Se trataba de una ruta muy significativa para mi esposo Humberto y para mí, pues conecta directamente con nuestras raíces familiares: las de él en España y Portugal, y las mías en España, lo que hacía la experiencia aún más especial a medida que avanzaba el viaje.