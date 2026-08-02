El auge del turismo en Japón impulsa una nueva generación de hoteles para familias

El exotismo de Japón sigue cautivando al mundo, tanto que en el 2025, recibió 42 millones de visitantes, la cantidad más alta en su historia. Ese país oriental, famoso por su disciplina, el respeto hacia los demás, incluyendo sus familiares mayores, sus atracciones culturales, sus bellezas naturales y excelente sistema de transportación pública, sigue atrayendo millones de visitantes.

De ellos, muchos son familias completas, incluyendo las que tienen entre sus miembros, fans de los videojuegos. Desde la pandemia, en la que se ha incrementado la tendencia de conocer el mundo en familia, (porque se valora más que nunca el tiempo juntos), los viajeros se lanzan a aventuras que se salen de los viajes a destinos clásicos y le han ido perdiendo el miedo a viajar a destinos lejanos y exóticos (Japón reúne esos dos requisitos).

Por eso también alrededor del mundo, incluyendo en Japón se siguen construyendo facilidades y hoteles para quienes viajan con su familia inmediata o grupos multigeneracionales, que tengan amenidades para que están más cómodos y que se sientan como en casa. Lo más reciente son los nuevos hoteles de Mimaru, que se especializan en apartamentos con una o varias habitaciones, de distintas categorías.

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Ellos estrenarán en otoño de este año, dos hoteles adicionales en la ciudad de Osaka. Las nuevas hospederías, tipo apartahoteles incluyen facilidades completas, como cocinas pequeñas pero bien equipadas, (varían dependiendo de la categoría reservada), áreas de comedor y espacios separados para mayor privacidad. En algunas las facilidades comunes incluyen área de juego para niños.

Mimaru Osaka Shinsaibashi Central (Suministrada)

Uno de ellos, el Mimaru Osaka Shinsaibashi Central, localizado a dos minutos caminando de la estación Shinsaibashi, abrirá el 1 de septiembre. Contará con 66 habitaciones de estilo apartamento, con capacidad para cuatro hasta seis personas e incluye camas literas. El segundo, Miramu Osaka Namba Station Annex, abrirá el 1 de octubre, y estará localizando cerca de la estación Namba, un “hub” importante para quienes viajan por la región de Kansai. El hotel tendrá 68 habitaciones, y está más dirigido a grupos que viajan con estadía extendida. Una de ellas, tiene tres habitaciones y terraza privada. La empresa hotelera, ha visto con curiosidad, cómo miles de visitantes antes iban a Japón solos, para participar en importantes maratones, como el Internacional de Tokio. Pero cada vez más no solo extienden su viaje a ciudades como Kioto y Osaka, (o van a sus maratones), sino que lo hacen acompañados por familiares y amigos. Para los maratonistas, estos eventos deportivos se convirtieron en una razón para viajar y conocer el país acompañado de sus seres queridos. Y esto es parte de lo que ha hecho aumentar la popularidad de los apartahoteles, que además son ideales para quienes hacen visitas extendidas. Mimaru ya tiene 29 hospederías en esas tres ciudades principales, y algunas tienen apartamentos con capacidad hasta para 10 huéspedes.

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Miramu Osaka Namba Station Annex (Suministrada)

¿Por qué visitar a Osaka?

Osaka es uno de los favoritos entre los turistas, por la experiencia de viaje más relajada que ofrece, distinta a Tokio, caracterizada por su ambiente rápido, aunque muy hermoso, o Kioto, que mantiene muchas de sus tradiciones históricas.

Osaka es más reconocida por su atmósfera amigable y su cultura gastronómica, favorecida además por su localización central en la región de Kansai, que incluye a Kioto, Nara y Kobe. Es la tercera ciudad con mayor cantidad de habitantes en Japón y la ciudad central del oeste de Japón. Osaka está muy bien conectada, cuenta con un importante aeropuerto internacional y estaciones del tren, incluyendo el tren bala, que lleva a Tokio, la capital, en unas dos horas y medias. Si es tren regular, le puede tomar hasta cuatro horas.