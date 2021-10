Con la reapertura de viajes internacionales, y la flexibilización de restricciones implementadas por el COVID-19, el panorama para el viajero y la industria de viajes en general, se ve más sólido y encaminado a mejorar. Esto aplica a los cruceros, que como todo el mundo vacacional, se han visto fuertemente afectados por la pandemia. Pero parece que la luz empezará a brillar y que el panorama pinta más optimista.

Ese es el cuadro que presentaron en la convención anual de cruceros, Seatrade Cruise Global, ofrecida en Miami, Florida, a fines de septiembre. En esta los principales líderes de la industria, participaron ya sea presencial, o virtual, ya que el evento brindó las dos opciones.

La próxima etapa después de la reanudación de los viajes en cruceros fue el tema obligado, pero también en la principal conferencia del evento, “State of the Global Industry Keynote”, se habló sobre el panorama devastador que resultó el cierre por la pandemia, el impacto en un millón de empleados que genera la industria globalmente y el impacto que tuvo tanto en los destinos alrededor del mundo como en las líneas de crucero y negocios relacionados. La sorpresiva debacle causada por la crisis de salud mundial, sin embargo, sirvió para solidificar esfuerzos, aunar ideas, crear alianzas y seguir trabajando detrás del escenario para lograr mantener en alza la bandera de cruceros como la mejor opción vacacional. Ahora, con la vuelta de cada vez más barcos a navegar y más destinos abriéndose a nivel mundial, se habla de un 2022 más prometedor, aunque todavía no sea el año de la recuperación total, porque todavía habrá retos que enfrentar.

“Aunque la industria es muy competitiva, tenemos un excelente transfondo porque nunca hemos competido en temas de salud y seguridad”, dijo Richard Fain, Chairman y principal oficial ejecutivo de Royal Caribbean Cruises, quien añadió que las empresas líderes tienen un historial de trabajo conjunto, y buenas relaciones entre sí que le permitieron juntos luchar y salir a flote en estos tiempos difíciles. “Otras empresas han mirado lo que hace la industria de cruceros y nos ven como modelos de trabajo en conjunto”, añadió Fain.

Paciencia, estrategias y controles sobre la enfermedad, para evitar otros brotes, serán claves en la industria del turismo no solo de cruceros, sino también en general.

Protocolos deben ser uniformes y llegaron para quedarse

El que haya optimismo no significa que los retos no continúen, por lo tanto no se puede bajar la guardia. Para esto es importante no solo mantener los protocolos establecidos por las líneas de crucero, sino hacer que sean similares en todo el mundo. Así lo establecieron los participantes del panel “Reaction to Restart”, donde destacaron la importancia de colaborar entre todos y mantener la comunicación con las autoridades gubernamentales y de salud de cada región, para estar atentos a los cambios necesarios.

El tema fue validado por autoridades de salud que participaron también en otro panel, “International Health and Safety Update”. El Dr. Calvin Johnson, oficial médico de Royal Caribbean, habló de la importancia de las pruebas tempranas, la detección y la mitigación de COVID-19 a bordo, algo muy efectivo para evitar la propagación del COVID-19 y sus variantes.

El mejor momento para viajar

Expertos del panel “Port Agreements in a COVID World”, incluyendo al capitán Hernán Zini, vicepresidente de Operaciones de Puertos para Royal Caribbean Group. Zini, quien hizo historia como primer capitán argentino al mando de un barco de lujo en Norteaméricana (el Allure of the Seas), dijo que ya que los cruceros estaban de regreso y los protocolos funcionando, había que seguir abriendo los destinos. “No hay mejor tiempo para navegar, con el nivel de servicio y entretenimiento que se está brindando. Han viajado casi un millón de pasajeros y ha habido menos de 150 casos, la mayoría de ellos asintomáticos”, explicó Zini.

Las excursiones terrestres han cambiado

Si algo hemos aprendido en estos pasados 18 meses ha sido ha tener paciencia unos a otros y quienes trabajan en el lado de excursiones terrestres en los destinos, pueden dar fé de ello. “Es una operación que cambia no solo de semana a semana, sino día a día, y requiere gran cooperación y esfuerzo de un gran grupo de personas”, dijo Niamh McCarthy, directora de Excursiones en Irlanda. Otros participantes del panel “The Changing Dynamics of Shore Excursions” también indicaron la colaboración que se requiere de los pasajeros por igual, pero indicaron que estos se muestran dispuestos a aprender y a seguir los nuevos protocolos. “Quieren disfrutar de los destinos y trabajamos para cumplir con las normas, pero para que la experiencia al pasajero sea placentera”, dijo José Trinidad Molina, de la operadora de excursiones mexicana Aviomar.