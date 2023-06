¿Qué tal un crucero enorme, nuevo y listo para escapadas cortas? Esas tres características las tendrá el Utopia of the Seas. El gigantesco barco de Royal Caribbean ya está en avanzada etapa de construcción y tendrá a Puerto Cañaveral, en Florida, como puerto base para viajes de tres y cuatro noches hacia las Bahamas.

Hoy, que Royal Caribbean dio adelantos del nuevo barco, las autoridades de Puerto Cañaveral, a una hora de Orlando, celebraban otra gran victoria. El puerto ha ido sumando grandes nombres a su extensa lista de cruceros que lo tienen como puerto base, incluyendo los de Disney Cruise Line, que tiene allí su “casa permanente” para varios de sus barcos.

El Utopia, barco también de la clase Oasis, y el primero en debutar con viajes cortos, será más grande que los cinco otros de su clase, y completará un gran año para la empresa de cruceros, que estrenará en enero el Icon of the Seas, que se va a la delantera de todos los demás con el título del más grande del mundo. Ese saldrá desde Miami, Florida.

El “Weekend más grande del mundo”

“Los vacacionistas buscan hacer que cada momento cuente celebrando y recargando energías con sus amigos y familiares, y el Utopia of the Seas lo hace posible en más de un sentido”, dijo Michael Bayley, presidente y director ejecutivo de Royal Caribbean International. “Hemos combinado lo mejor de lo mejor para crear el fin de semana más grande del mundo. para todo el mundo”, dijo el ejecutivo.

El Utopia, que usará gas licuado natural, será un destino en sí mismo para los pasajeros, que además tendrán como destinos a Nassau y “A Perfect Day at CocoCay”, visitando la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas. CocoCay tiene un enorme parque acuático, club de playa privado, playas y piscinas para todos sus pasajeros.

Pero los que prefieran disfrutarse el barco a plenitud, tendrán actividades y experiencias suficientes a bordo, para pasarla bien. Serán tantas, que es muy probable que haya que hacer al menos dos viajes cortos para disfrutarlas todas. Entre éstas, tendrán la chorrera en seco más grande de cualquier barco, con el Ultimate Abyss, que llega a este crucero más largo, con 43 pies de largo y ventanas transparentes, piscinas de nuevo diseño, las chorreras acuáticas “The Perfect Storm” y el solario que tanto gusta en estos barcos, que tendrá su bistro también.

El crucero Utopia of the Seas. El gigantesco barco de Royal Caribbean ya está en avanzada etapa de construcción y tendrá a Puerto Cañaveral, (Suministrada)

Con una capacidad de 5,668 pasajeros en ocupación doble, y un desplazamiento de 236,850 toneladas gruesas (muy poca diferencia en tamaño con los otros Oasis), el Utopia llegará con más de 20 lugares de comida, incluyendo hasta un nuevo concepto de food truck en la piscina y más de una docena de bares.

Además en sus 18 pisos tendrá los clásicos y populares vecindarios, que es como están divididos los otros barcos Oasis, incluyendo el Central Park, al aire libre, con restaurantes, bares y cientos de plantas naturales en medio del barco y el Boardwalk, un favorito de este tipo de barcos, con actividades para grandes y chicos.

Las opciones de cabina son bien variadas, con más de 20 categorías para escoger, de dos a cinco pasajeros y el nuevo Suite Neighborhood, exclusivo para los viajeros de suites.

Perfecto para completar unas vacaciones en Orlando

Esta estrategia de Royal Caribbean al poner su barco más nuevo en viajes cortos, le resultará perfecta a los turistas que visitan la ciudad de Orlando y sus parques. Con esto, pueden completar unas vacaciones mar y tierra, visitando los famosos parques temáticos y viajando en el crucero más nuevo del mundo, durante todo el año.

El Utopia, construyéndose en el astillero Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire, Francia, estrena en julio de 2024. Las reservaciones para los clientes de programa de lealtad, Crown and Anchor Society empiezan este jueves, 22 de junio y para los pasajeros regulares, el 23. Este barco se une así al Wonder of the Seas, otro de los barcos más grandes y modernos del mundo, que también viaja desde Puerto Cañaveral.