Una guía práctica del crucero más grande del mundo

He viajado innumerables veces en crucero. Pero la entrada a los barcos grandes siempre emociona y hasta aturde un poco. Tiene que ver con la cantidad de pasajeros abordando al mismo tiempo, la vibra de vacaciones en “high”, para quienes quieren empezar a disfrutar desde el minuto “uno” que ponen un pie en el barco, el ambiente festivo con que te reciben, y también porque la primera vez que se viaja en ellos, uno tiene que ubicarse. Viajando en una travesía preinaugural del Star of the Seas, invitada por Royal Caribbean, sentí todas esas emociones en los primeros minutos.

En esa travesía, desde Puerto Cañaveral, había numerosos empleados del crucero ayudando a los pasajeros a ubicar sus cabinas. Pero eso no era exclusivo de esa travesía de periodistas, influencers y agentes de viajes. Eso es una característica fantástica que tiene la línea de cruceros y que ayuda a no sentirse intimidado (especialmente si viaja por primera vez en esta clase de barcos, que no son grandes, sino colosales). A los pocos minutos todos los viajeros pueden llegar a sus cabinas, gracias a esa información y a la cantidad de elevadores con que cuenta el barco.

El Star, gemelo del Icon of the Seas, es el barco más grande del mundo, y antes de llegar a su puerto base permanente, al menos hasta el 2027, estuvo de visita en Ponce, donde abordaron cientos de influencers que viajaron hasta Puerto Cañaveral. Desde allí, el barco hará, desde el 31 de agosto, viajes de siete días por el Caribe, siempre incluyendo “A Perfect Day at CocoCay”, el paraíso privado de Royal Caribbean en las Bahamas. “Serán tres los barcos de clase Icon saliendo desde puertos de la Florida. El Icon, ya está desde Miami; el Star, desde Puerto Cañaveral y el Legend of the Seas, que estrena en el 2026, saldrá desde Fort Lauderdale, luego de una corta temporada saliendo desde Barcelona”, dijo a De Viaje Itzel Valdés, vicepresidenta asociada de la empresa para Latinoamérica y el Caribe.

Si ha viajado en el Icon (que estrenó en el 2024 y tuvo a Lionel Messi como padrino), inevitablemente encontrará casi idéntico a este nuevo crucero, en tamaño, en la mayoría de atracciones y distribución de espacios.

Pero como indicó Michael Bayley, el CEO de la empresa, siguen escuchando los pasajeros y siempre van evolucionando. Por eso siempre los nuevos traen diferencias con el anterior, y estas son dos de las que encontrará si va a navegar en este nuevo gigante de los mares:

El entretenimiento y su toque boricua

El Star trajo tres espectáculos completamente nuevos, uno de ellos con una sorpresa para el público puertorriqueño. Su show de patinaje en hielo, “Sol”, es un recorrido musical que empieza con la canción de Bad Bunny, Café con Ron. Esos extraordinarios artistas parecen flotar mientras bailan los diversos géneros musicales, y patinadores extremos hacen piruetas con sus patines en los 45 minutos que dura la presentación.

El espectáculo más esperado, “Back to the Future”, es un musical al mejor estilo de Broadway, que se presenta por primera vez en el mar. Es extenso, (unas dos horas), pero la calidad musical y vocal de los artistas, los visuales utilizados y la tecnología, lo mantienen pegado a su asiento del cómodo Royal Theatre.

El tercero, “Torque”, es la versión para este barco de su espectáculo acuático en el AquaTheater, que ubica en el AquaDome. En otros barcos de la clase Oasis tienen el anfiteatro al aire libre, pero eso cambió en esta clase, teniéndolo bajo techo. No pudimos ver completo al sofisticado “Torque”, que tiene acróbatas lanzándose a las piscinas del medio del escenario, porque todavía afinaban detalles técnicos, pero en nuestro vistazo, vimos un despliegue de precisión, energía y movimientos, que sin duda, cuando esté completo, será otro de los factores ‘wow’ del crucero.

Todo esto además de música latina en vivo, en su bar Boleros, bandas musicales, comediantes, magos, karaoke y “dueling pianos”.

Un restaurante muy “VIP”

Para una cena especial, el Lincoln Park Supper Club, inspirado en Chicago de los años 30, ofrece a 46 comensales una experiencia de ocho cursos, pareados con bebidas. Con una duración de dos horas, cuesta $200 por persona y $130 si tiene el paquete de comidas de especialidad.

¿Qué más?

Vista parcial de Surfside y de Thrill Island el parque acuático. (Suministrada)

Dividido en ocho vecindarios, como su predecesor, de estos llama la atención su Thrill Island, el parque acuático más grande en altamar, con el Category 6 Waterpark, con seis chorreras, incluyendo Pressure Drop, la única caída libre en el mar y Hurricane Hunter, la única con balsas familiares en un crucero.

Además, tiene casi todas las actividades deportivas gratis, con excepción del Crown’s Edge, una caminata por tablas donde cae y se desliza desde la última a unos 154 pies por encima del mar ($50, puede variar). También cuestan las clases de surfing en su simulador Flowrider (el uso es gratis, solo las clases cuestan) y las clínicas de Pickleball.

Otras actividades y atracciones incluyen casino, el vecindario Hideaway, solo para adultos, con jacuzzi y piscina infinita, siete piscinas, 10 jacuzzis y el vecindario Surfside, fantástica opción para los niños, con carrusel, mini parque acuático y opciones de comida.

Con más de 40 bares y restaurantes, hay que destacar que la mayoría de ellos son gratuitos, y un gran favorito es el corredor de comida AquaDome Market, donde ofrecen desde sabrosas empanadillas y sándwiches cubanos, hasta crepas y comida Thai o mediterránea (varios de ellos nuevos ofrecimientos). Esto hace que aunque no pague restaurantes de especialidad, coma muy bien y sabroso casi a toda hora, con excelentes opciones.

Cuánto cuesta un viaje

Como en todos los viajes, los precios varían bastante dependiendo de la fecha de viaje, tipo de cabina y cantidad de viajeros en la misma. En la página web de Royal Caribbean, encontramos tarifas muy razonables para el mes de septiembre, empezando en $1,300 por persona, con impuestos incluidos, en cabina interior. Algunas travesías visitarán a San Juan, incluyendo el próximo mes de septiembre.

Una suite empezando en $33,000 por persona

Ese es el costo por una semana en la suite Icon Suite. Leyó bien. No incluimos un “cero” de más. Hay solo una suite de este tipo en el barco, con dos niveles, dos dormitorios y capacidad para seis pasajeros. La buena noticia ese es el costo para el primer y segundo pasajero, bajando drásticamente para el resto de los ocupantes de la suite.

“Pro tips”

Tiene que reservar: Tanto para las comidas como para los shows y otras actividades.

Para ubicarse: Vea en su tarjeta de crucero si su cabina está en el aft, mid o forward, y use los elevadores que indiquen ese lugar. También las puertas de la cabina le indican en el letrero en qué parte del barco ubican.

Hay filas en las chorreras: Se estima que hasta una hora para las más populares. ¿La mejor hora para evitarlas? A las 9:00 a.m. o 6:00 p.m.

Curiosidades

El Star of the Seas es el único barco de la flota que tiene robots para limpiar áreas comunes.

Su mascota: Sailor, un golden retriever, es el Chief Dog Officer.

Tiene una madrina de alto vuelo: Kellie Gerardi, astronauta de la NASA, fue seleccionada luego que la diva Diana Ross notificara a pocos días del bautismo, que no ejercería esa función.

Datos

Tamaño: 248,663 Toneladas Gruesas de desplazamiento

Capacidad: 5,610 pasajeros en ocupación doble y 2,350 tripulantes

Cabinas: Un total de 2,850 con 28 categorías para escoger.

Cubiertas: 20

En pies: 1,196 pies de largo y 219 pies de ancho