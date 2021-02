Con la llegada de la vacuna contra el COVID-19, se renueva la esperanza de que se pueda viajar en grupos numerosos a la mayoría de destinos del mundo, con menos riesgo que en la actualidad. Las líneas de crucero, tan abatidas por estar sin navegar desde hace un año, siguen de cerca estas noticias, sin todavía ofrecer una respuesta certera de si solicitarán o no la vacuna como un requisito de viaje.

Las preguntas que se han realizado a sus ejecutivos van desde si vacunarán a toda la tripulación hasta si exigirán prueba de vacuna a los viajeros. Saga Cruises, una línea de cruceros inglesa, fue la primera en enero, en confirmar que todos sus pasajeros deberán tener la vacuna. La noticia no dejó de ser controversial, porque indicaron que no será requerido para su tripulación, aunque sí ellos tendrán que tener prueba de COVID-19 negativa y tendrán que hacer cuarentena.

Todavía hay muchas dudas como la que acaba de expresar otra compañía inglesa, Fred Olsen, cuyos ejecutivos indicaron hoy que tienen que evaluar el desarrollo del proceso de vacunación, y decidieron posponer su regreso a navegar al menos hasta finales de junio.

PUBLICIDAD

Posterior al anuncio de Saga, en Estados Unidos dos empresas confirmaron que requerirán que sus pasajeros tengan las dos dosis de sus vacunas, la American Queen Steamboat Company y Victory Cruise Lines. El fundador y CEO de American Cruise Line, John Waggoner, indicó que esa decisión les dará a sus pasajeros un nivel de seguridad para cuando se retorne a navegar. El requisito es adicional a la prueba de COVID-19 que deben realizarse dentro de cuatro días a la fecha del viaje. Quienes no tengan la vacuna al momento de viajar, se les ofrecerá reservar para otra fecha, en esa línea de cruceros de río.

Aunque estas son las únicas dos empresas que han confirmado, el tema ha estado candente especialmente en las últimas semanas. Mientras por un lado hay muchos viajeros ansiando el “visto bueno” de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), para volver a navegar, no todo el mundo está a favor de la vacuna o tiene las facilidades para ponérsela, al menos en esta primera etapa que obtenerla es casi equivalente a ganarse un premio.

Ya en una entrevista en diciembre, Frank del Rio, CEO de Norwegian Cruise Holdings, había adelantado a Travel Leaders Group, que podrían requerirla para la tripulación, pero que estaban evaluando si era legal o no pedirla a los viajeros. El empresario no se ha expresado nuevamente sobre el tema, como tampoco lo han hecho otros líderes de la industria de crucero de las otras grandes compañías como Royal Caribbean, cuyo Panel de Expertos en Salud no ha emitido guías finales de viaje, o Carnival Group.

PUBLICIDAD

MSC Cruises tampoco se ha pronunciado sobre el tema, pero continúa navegando con algunos de sus barcos por puertos italianos y otros países, aunque con cambios y posposiciones frecuentes. Hoy anunciaron la cancelación de viajes del MSC Magnifica al menos hasta el 29 de abril. El protocolo establecido por MSC Cruises ha sido muy elogiado, ya que han sido numerosos sus viajes desde septiembre de 2020, sin mayores contratiempos ni casos confirmados de COVID-19, pero no han indicado si integrarán la vacuna como uno de sus requisitos. Sus viajes por Estados Unidos, se cancelaron hasta el 29 de abril, por el momento.

Si algo queda claro con las noticias más recientes es que falta un buen camino por recorrer para volver a navegar, pero las compañías de crucero, aunque han sido muy herméticas en sus procedimientos, han continuado trabajando incansablemente para reestablecer los viajes. Un año sin navegar, que se cumple en marzo, es demasiado tiempo para sostener una operación tan costosa, y todo apunta a que el cese de los cruceros se extenderá varios meses más.