Revalidando como destino turístico de preferencia en Estados Unidos, Orlando sigue celebrando el éxito de una temporada de Spring Break que asombró hasta los más optimistas, a la vez que se prepara para el verano, una época en que usualmente recibe millones de visitantes. Habrá estrenos, muchos festivales y eventos especiales, algunos se han extendido, así como algunas modificaciones a las nuevas políticas establecidas por la pandemia del COVID-19.

Mira algunas de las noticias más recientes de la “Ciudad Mágica”:

El Mardi Gras de Universal se extiende

Con la demanda popular que ha tenido, Universal Orlando anunció que Mardi Gras 2021: International Flavors of Carnaval, no terminará el 11 de abril, sino que lo extendieron hasta el 2 de mayo. Este año, que redefinieron el evento, con un festival gastronómico global con comida que incluye la boricua, han tenido un lleno total y es la segunda vez que lo extienden. Se celebra en Universal Studios y las actividades especiales, con excepción de las comidas, están incluidas en el precio de admisión. Los parques de Universal no requieren reservación para visitarse.

Sonríe para la cámara y sin mascarilla en Disney

Walt Disney World flexibilizó un poco su política de uso de mascarilla todo el tiempo cuando se esté en sus parques. Desde el 8 de abril los visitantes podrán quitárselas al momento de tomar sus fotos, siempre y cuando estén en una ubicación fija y no dando vueltas por el parque. Esto se suma a cuando se están consumiendo alimentos o bebidas, algo que ya estaba permitido igualmente estando en un lugar fijo o cuando están en atracciones acuáticas, en su parque de Blizzard Beach, que ya fue reabierto.

Tom Brady se da la vuelta por Star Wars

El astro del fútbol americano, Tom Brady, cumplió su promesa y visitó Walt Disney World. Para el “quarterback” de los Tampa Bay Buccaneers, y campeón del Super Bowl, la diversión de la celebración después de la victoria de su equipo no se ha terminado. Por eso, pasó el día experimentando el área tematizada de Star Wars: Galaxy’s Edge en el parque Disney’s Hollywood Studios, algo que había hecho su compañero Rob Gronkowski, luego de finalizado el partido deportivo más importante de Estados Unidos. Al no poderse realizar el tradicional desfile de los ganadores, Disney había anunciado que estaban preparando esta, que es la cuarta visita de Brady, el jugador ganador del Super Bowl que más veces ha ido en la historia.

La súperestrella del fútbol americano, Tom Brady, visitó la atracción "Star Wars: Galaxy’s Edge" en el parque temático Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World Resort.

Julia, la niña con autismo, llega a Sesame Street Land

Durante todo el mes de abril, y en conmemoración extendida del Día Mundial de Concienciación del Autismo, que se celebró el 2 de abril, SeaWorld dio la bienvenida a Julia. La niña, de cuatro años, a quien le encantar dibujar y jugar con sus amigos Elmo y Abby Cadabby, muestra que todos somos un poco diferentes, pero que compartimos la misma alegría por el juego y la amistad. Los visitantes al parque pueden saludarla y tomarse fotos, con distanciamiento social, en el área de Sesame Street, donde estará diariamente. SeaWorld Orlando es un centro de autismo certificado por la Junta Internacional de Acreditación y Estándares de Educación Continua (IBCCES).

Estrenan tiendas

Se derribaron los muros que había en Universal CityWalk en Universal Orlando Resort y se revelaron las dos nuevas tiendas del complejo de entretenimiento. Una, con mercancía general insignia de Universal Studios de 8,300 pies cuadrados completamente nueva, con más de 2,000 artículos exclusivos y la primera Universal Legacy Store, con amplia selección de mercancía inspirada en atracciones clásicas y favoritas de siempre. Esta última rinde homenaje a los 30 años de historia de Universal Orlando, con ropa y accesorios de temática retro, organizada en medio de arte decorativo de producción de complejos turísticos, accesorios vintage, diseños de planos y fotos de construcción.

En el área de Universal CityWalk en el parque de atracciones Universal Orlando Resort, se inauguraron dos tiendas de mercancías y suvenires.

De regreso a la luna

El Kennedy Space Center Visitor Complex lleva a los visitantes “de regreso a la luna” luego de la reapertura del Centro Apollo / Saturno V. Estas instalaciones permanecían cerradas aunque ya el Complejo de Visitantes había abierto luego del receso por el coronavirus. Para llegar a ellas se requiere abordar un autobús, que ahora tiene asientos limitados, sujetos a disponibilidad, pero no se puede reservar con anticipación. El Centro Apollo / Saturno V es una atracción y exhibición interactiva que explora las maravillas del Programa Apollo desde los días previos al primer lanzamiento y al posterior aterrizaje en la luna. El punto más importante del Centro Apollo / Saturno V es el majestuoso cohete Saturno V, uno de los tres únicos cohetes que quedan en los Estados Unidos. Una novedad a esta exhibición es el mapeo de proyección en el costado del Saturno V que muestra las imágenes icónicas del aterrizaje en la Luna.