Atracciones para ver en Las Vegas en la época de Navidad

Esta temporada festiva, no solo los destinos alrededor del mundo, sino también de Estados Unidos, lucen sus mejores galas para recibir con el glamour navideño a sus visitantes. Las Vegas , un favorito para pasar las fiestas, no es la excepción y este año brilla más que nunca.

El hotel Bellagio tiene un despliegue de luces y decoración navideña en The Bellagio Conservatory & Botanical Gardens. Con el tema “Twas”, inspirado en el clásico poema “A Visit from St. Nicholas” de Clement Clarke Moore, presentan escenas celebrando el espíritu de la generosidad, las tradiciones y los lazos familiares. Disponible hasta el 4 de enero de 2025.

The Forum Shops at Caesars Palace , otro lugar muy popular, se ha transformado en un paraíso navideño, con lujosa decoración, un enorme árbol y guirnaldas de luces adornadas con toque romano. Estará hasta el 5 de enero.

Aunque en Las Vegas siempre se ofrece grandes espectáculos artísticos, lo que es una razón principal para visitar el destino, en Navidad hay eventos especiales, como el de Janet Jackson, que iniciará su show-residencia “Janet Jackson: Las Vegas” el 30 y 31 de diciembre. También presentarán el clásico ballet Cascanueces, en The Smith Center for the Performing Arts, hasta el 27 de diciembre, y el legendario Barry Manilow, presentará “A Very Barry Christmas” en el hotel Westgate Las Vegas, solo hasta el 14 de diciembre.