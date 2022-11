Orlando se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, y esto es literal, ante el inminente paso de Nicole. Aunque el fenómeno atmosférico es todavía tormenta tropical, el Centro Nacional de Huracanes pronosticó que podría ser huracán de categoría 1 luego de alejarse de las islas Bahamas y acercarse a la Florida.

Ya Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró ayer Estado de Emergencia para la mayoría de condados del estado, entre los que se encuentra el condado de Orange, donde está Orlando, y el condado de Osceola, donde está Kissimmee.

En Orlando, los preparativos ante el inminente paso de Nicole continúan a toda marcha. Esta tarde el Aeropuerto Internacional de Orlando, MCO, anunció que cerrará desde mañana miércoles a las 4:00 pm. Desde esa hora los vuelos comerciales cesarán y todavía no se tiene fecha de reapertura. Las autoridades del aeropuerto pidieron a los pasajeros que contacten a sus líneas aéreas o compañías de alquiler de autos para preguntas o reprogramar sus viajes. Además, recordaron a los viajeros que no pueden acudir al aeropuerto a esperar que pase la tormenta, ya que no son un refugio. “Los pasajeros deben hacer sus arreglos de alojamiento”, indicaron en un comunicado.

PUBLICIDAD

Otros aeropuertos de la región central igualmente han anunciado cierres a partir de mañana.

También las escuelas públicas del Condado de Orange anunciaron cierre el jueves y viernes. Otros distritos escolares cerrarán desde el miércoles.

El paso del fenómeno ha sido seguido de cerca por el municipio de Orlando y su Centro de Operaciones de Emergencia. Las autoridades de Orlando instaron a los residentes y visitantes a prepararse, y establecieron lugares de recogido de sacos de arena, para quienes viven en zonas inundables. “Proteger a nuestros residentes y negocios, prevenir la pérdida de vidas humanas y minimizar los daños es nuestra prioridad, por lo tanto, estamos tomando esta tormenta en serio”, dijo el alcalde de Orlando, Buddy Dyer.

Los principales parques no han anunciado cierres

Como es usual en estos casos, los principales parques de Orlando, incluyendo los de Walt Disney World, SeaWorld y Universal Orlando Resort no han anunciado cierres, esperando la evolución del fenómeno, para cerrar, en caso de que efectivamente se confirme el paso de la tormenta o huracán por Orlando. La excepción en los de Disney es Typhoon Lagoon, que estará cerrado miércoles y jueves. Lo mismo hará el Complejo de Visitantes del Kennedy Space Center, que dijo que reabrirá el viernes, luego de evaluar sus instalaciones.

Un fin de semana muy activo en Orlando

El paso de Nicole coincide con los preparativos de un fin de semana feriado, por la celebración del Día del Veterano, lo que en Orlando es sinónimo de una alta ocupación hotelera, por la gran cantidad de visitantes que se esperan.

Los viajeros podrían ver trastocados sus planes vacacionales, ya que con el cierre de los aeropuertos principales, se anticipan gran cantidad de cancelaciones y retrasos en los vuelos.

Si tiene planes de viajar estos días a la Florida, consulte cambios o recomendaciones con su agente de viajes, aerolínea o el medio de reservación que utilizó.