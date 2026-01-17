Los artistas, los deportes y las atracciones turísticas, cautivan a los viajeros, que muchas veces deciden visitar un destino por una de esas razones. En este año, el rey de los eventos deportivos será sin duda la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, que se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. Cada uno de ellos no solo albergará los mejores equipos de fútbol del mundo, sino que tendrá la responsabilidad de mostrar su mejor cara y utilizar el evento como una plataforma para que el mundo entero conozca el destino, sus atracciones y para lograr que su turismo se potencie.