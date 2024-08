Hilton New York Times Square presenta la Suite Real de El Rey León

Hilton New York Times Square anunció hoy la continuación de su mágica colaboración con Disney Theatrical Group con el debut de la Suite Real de El Rey León . Diseñada por Devin Sparkles Design , el mejor diseñador de camerinos de Broadway para sus estrellas más legendarias, la inmersiva suite se inspira en la galardonada obra de Disney “The Lion King on Broadway”.

Los huéspedes que no puedan esperar a ser reyes se sentirán en la cima de la Roca del Orgullo desde la comodidad de la Suite Real de El Rey León en el Hilton New York Times Square. Esta habitación está estratégicamente situada a tres manzanas del Teatro Minskoff, donde pueden ver cómo la magia cobra vida en Broadway.

“Cada detalle de la Suite Real de El Rey León se ha cuidado meticulosamente para crear una experiencia única inspirada en el icónico musical de Disney Theatrical Group”, dijo Thomas Caska, director general de Hilton New York Times Square. “En Hilton New York Times Square nos comprometemos a ofrecer a los huéspedes y a las familias una estancia innovadora desde el “check-in” hasta el “check-out”. Si los huéspedes se alojan con nosotros para experimentar cualquiera de nuestras dos suites Disney on Broadway, presenciar la magia del teatro o simplemente disfrutar de todo lo que Times Square tiene para ofrecer, nuestra propiedad ofrece un hogar memorable lejos de casa en el corazón de la Gran Manzana”.