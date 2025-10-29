Iberia estrena el primer vuelo directo entre Orlando y Madrid

Ya los residentes de Orlando no tendrán que hacer vuelos de conexión para llegar a Madrid. La aerolínea española Iberia estrenó el domingo el vuelo directo entre Orlando, Florida y Madrid, España, convirtiéndose así en la primera que ofrece esa ruta directa en la historia del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). La ruta operará todo el año.

En el avión, que aterrizó a las 4:00 p.m. en Orlando, llegaron 272 pasajeros, incluyendo invitados y ejecutivos de la aerolínea. La aeronave despegó a las 11:30 a.m., hora de España, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Para celebrar la ocasión y la alianza con Walt Disney World, al abordar el avión, los pasajeros se encontraron con sorpresas por parte de Disney, que incluían unas orejitas de Minnie Mouse en cada asiento.

Para conmemorar la llegada a Orlando, se hizo una recepción en el moderno Terminal C del aeropuerto, desde donde llegará y saldrán los vuelos de Iberia. La frecuencia semanal será de cuatro vuelos, saliendo de Madrid a las 11:30 a.m. (hora de España) y saldrá desde Orlando a las 6:20 p.m., los lunes, miércoles, viernes y domingos. El avión que utilizarán es un Airbus A330, con capacidad para 254 pasajeros, y cuenta con clase Business, Premium Economy y Economy.

PUBLICIDAD

“Gracias Iberia, y bienvenidos a Orlando”, dijo Juliana Peña, vicepresidente asistente de Servicio, del MCO al iniciar el acto protocolar, en el que además destacó el gran aumento de pasajeros de todo el mundo que está recibiendo la ciudad, y la oportunidad para los residentes de tener a Madrid en directo, como la puerta de entrada a docenas de ciudades y países con las que conecta Iberia.

Beatriz Guillén, Directora de Clientes, de Iberia, dijo que estos nuevos vuelos son parte de la expansión de la aerolínea en Estados Unidos, un mercado clave para ellos y donde ya tienen vuelos entre nueve destinos, reforzando su posición como aerolínea líder entre España y Norte América, con un promedio de 150 vuelos semanales. Además de Orlando, hay vuelos directos desde Puerto Rico, Miami, Florida, Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Fort Worth, Texas, Washington, D.C., San Francisco y Los Angeles, en California.

“Al ser directo, este vuelo recortará dramáticamente el tiempo de viaje para los viajeros que visitarán Disney”, dijo por su parte Jeff Van Langeveld, vicepresidente de ventas y mercadeo internacional de Disney Destination.