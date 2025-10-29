Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de octubre de 2025
87°nubes rotas
De ViajeDestinos
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Iberia estrena el primer vuelo directo entre Orlando y Madrid

La ruta operará todo el año

29 de octubre de 2025 - 10:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Avión de Iberia_airlines-A330 como el que cubrirá la ruta entre Madrid y Orlando. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

Ya los residentes de Orlando no tendrán que hacer vuelos de conexión para llegar a Madrid. La aerolínea española Iberia estrenó el domingo el vuelo directo entre Orlando, Florida y Madrid, España, convirtiéndose así en la primera que ofrece esa ruta directa en la historia del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). La ruta operará todo el año.

RELACIONADAS

En el avión, que aterrizó a las 4:00 p.m. en Orlando, llegaron 272 pasajeros, incluyendo invitados y ejecutivos de la aerolínea. La aeronave despegó a las 11:30 a.m., hora de España, desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Para celebrar la ocasión y la alianza con Walt Disney World, al abordar el avión, los pasajeros se encontraron con sorpresas por parte de Disney, que incluían unas orejitas de Minnie Mouse en cada asiento.

Para conmemorar la llegada a Orlando, se hizo una recepción en el moderno Terminal C del aeropuerto, desde donde llegará y saldrán los vuelos de Iberia. La frecuencia semanal será de cuatro vuelos, saliendo de Madrid a las 11:30 a.m. (hora de España) y saldrá desde Orlando a las 6:20 p.m., los lunes, miércoles, viernes y domingos. El avión que utilizarán es un Airbus A330, con capacidad para 254 pasajeros, y cuenta con clase Business, Premium Economy y Economy.

“Gracias Iberia, y bienvenidos a Orlando”, dijo Juliana Peña, vicepresidente asistente de Servicio, del MCO al iniciar el acto protocolar, en el que además destacó el gran aumento de pasajeros de todo el mundo que está recibiendo la ciudad, y la oportunidad para los residentes de tener a Madrid en directo, como la puerta de entrada a docenas de ciudades y países con las que conecta Iberia.

Beatriz Guillén, Directora de Clientes, de Iberia, dijo que estos nuevos vuelos son parte de la expansión de la aerolínea en Estados Unidos, un mercado clave para ellos y donde ya tienen vuelos entre nueve destinos, reforzando su posición como aerolínea líder entre España y Norte América, con un promedio de 150 vuelos semanales. Además de Orlando, hay vuelos directos desde Puerto Rico, Miami, Florida, Nueva York, Boston, Chicago, Dallas, Fort Worth, Texas, Washington, D.C., San Francisco y Los Angeles, en California.

“Al ser directo, este vuelo recortará dramáticamente el tiempo de viaje para los viajeros que visitarán Disney”, dijo por su parte Jeff Van Langeveld, vicepresidente de ventas y mercadeo internacional de Disney Destination.

Estos vuelos añadirán 45,000 asientos para llegada a Orlando en la temporada de invierno. Varios de los ejecutivos de Iberia dijeron además que están muy contentos con el estreno de esta ruta que ya ha tenido gran acogida, lo que se ve en las reservaciones.

Tags
IberiaviajesMadridOrlando
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: