Así se vive el “Howl-O-Scream” en SeaWorld Orlando

Cuando la oscuridad se hace cómplice de las tinieblas, el panorama puede ser aterrador. Y eso es precisamente lo que se logra mientras se recorren los caminos oscuros del parque de SeaWorld, en Orlando, Florida, que en esta temporada está celebrando su “Howl-O-Scream”.

El evento, que requiere boleto especial, y se realiza en noches selectas, continuará hasta el 1 de noviembre. Con apenas cinco años de estarse realizando, ha sido galardonado en varias ocasiones, y cuenta con el favor del público por varios elementos. Desde un precio razonable, hasta numerosos momentos para saltar del susto y gritar a todo pulmón.

Este año, con cinco casas terroríficas, como las nuevas The Collector’s Curse y Widow’s Nest (está ambientada en un terrorífico orfanato) y seis zonas de terror, los visitantes tienen razones suficientes para ir no solo una noche, sino poder repetir la experiencia.

Prepárese para un encuentro con Havoc, uno de los múltiples personajes siniestros, con cara de calavera, que este año cobra vida. De este evento de Halloween llama la atención que sus creadores se aseguraron de que cuando entra a las casas, no quede prácticamente ni un minuto sin encontrarse con un personaje o un sorpresivo elemento de terror, que incluyen sonidos intensos.

Hay varios espectáculos, entre ellos Monster Stomp, realizado en el Teatro Nautilus. Aunque no es nuevo, este hay que incluirlo en los que vea, al igual que los nuevos shows. La energía, buena calidad vocal y escénica de sus artistas, y sus destrezas, hacen de este, que transporta al Londres de Jack el Destripador, un imperdible. Pero además, durante su visita puede disfrutar de algunas de sus montañas rusas favoritas (hay varias que permanecen abiertas durante la noche).

La comida y bebida también son temáticas y para ellos se han establecido diferentes kioscos y bares alrededor del área dedicada a las Howl-O-Scream. Entre ellos, el Carnevil, el Butcher’s Block Tavern, y el Shots of Courage, con cocteles creados especialmente para el evento, como el Vampire Blood, con vodka, tequila, ron y piña y comida, como sliders de carne con rúcula y pesto y en el “Mercado de los Muertos”, un “zombie taco”.