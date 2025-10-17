La magia de la secuela de “Wicked” regresa a Universal Studios este Halloween

Miami - El parque temático de Universal Studios en Orlando, Florida, inaugurará el 31 de octubre una nueva versión de su experiencia inmersiva “Wicked: The Experience”, con elementos inspirados en la secuela de la exitosa saga mundial que llegará a los cines en noviembre.

La instalación incluirá utilería original de la película “Wicked: For Good”, así como exhibiciones de vestuario, zonas para que el público se tome fotografías y nuevos artículos relacionados con el universo de ‘El mago de Oz’, informó el complejo turístico en un comunicado.

El espacio permitirá a los visitantes recorrer escenarios inspirados en lugares emblemáticos de la historia, como la Universidad de Shiz, donde la bruja mala del oeste y la bruja buena del norte se conocen, y la Ciudad Esmeralda, capital del reino de Oz.

“Wicked: For Good” es la segunda parte de la adaptación del musical de Broadway Wicked, basado a su vez en la novela del estadounidense Gregory Maguire y en los personajes del clásico del estadounidense L. Frank Baum ‘El mago de Oz’.