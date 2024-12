Lugares imperdibles en una corta visita a Génova, Italia

Esperábamos con ansias esta visita y tengo que confesar que no por Génova y sus encantos, sino porque nos iríamos de excursión a la bellísima Portofino, un tour de todo un día, que incluiría transporte terrestre y marítimo, visitando también Camogli y Santa Margherita. Pero un mar embravecido hizo que se cancelara la excursión y aunque nos ofrecieron otra opción, decidimos aventurarnos por nuestra cuenta.

Imposible no hablar de Génova sin las advertencias de seguridad que le harán no solo en su barco, sino los locales. Cuide sus pertenencias, no exponga sus electrónicos ni dinero a la vista.