Con más de 8,000 visitantes de todas partes del mundo y en medio de los principales destinos de cruceros, la plena de Puerto Rico se escuchaba con fuerza desde lejos, signo inequívoco de que la isla volvía a estar presente en Seatrade Cruise Global. En esta convención de cruceros, la más importante del mundo, celebrándose desde el 27 de marzo en Ft. Lauderdale, Florida, la cultura puertorriqueña, la gastronomía, atracciones y las oportunidades de negocios se presentaban al igual que la música del grupo Plenatarium como imán para atraer no solo más líneas de cruceros, sino más turismo en general.

Durante los cuatro días del evento, en el booth de Puerto Rico se han dado cita miles de personas y ejecutivos que no solo buscaban conocer más sobre la isla, sino también las oportunidades de negocios. Así lo expresó a El Nuevo Día, Alexandra Ruiz Sánchez, principal oficial de Ventas y Mercadeo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), quien junto a Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo de la CTPR, y otros ejecutivos de la CTPR, encabezaron la delegación presente en el Centro de Convenciones del Condado de Broward, donde se efectúa el evento.

El grupo Plenatarium se presentó en el booth de Puerto Rico, en el Seatrade Cruise Global. (Gregorio Mayí/Especial)

“Estoy orgullosa de escuchar a todos hablar de lo vibrante que es Puerto Rico, no solamente por sus atractivos naturales, sabemos eso, que nuestra isla es hermosa, la más linda del Caribe, sino también lo vibrante que es nuestra gente. Precisamente en la campaña que utiliza nuestra oficina de destino, Discover Puerto Rico, el mensaje es que cuando viajes a Puerto Rico “vivas Puerto Rico”, teniendo esa inmersión en la cultura, la gastronomía y el folclore. Es una estrategia sumamente acertada porque no solo al viajero de ocio le gusta eso, sino también el inversionista comercial se podrá dar cuenta de que Puerto Rico lo tiene todo para suplir sus necesidades”, explicó Ruiz Sánchez.

Asimismo, destacó el entusiasmo y el interés en el producto de Puerto Rico como destino que han visto. “Han hecho preguntas desde la gastronomía, cultura y actividades que se pueden realizar hasta el acceso marítimo o aéreo. Es lindo escuchar la retroalimentación de pasados visitantes que dicen que quieren volver, pero también ver tantas personas que quieren ir por primera vez o establecer negocios allá”, indicó.

Entre ellos, destacó incluso puertorriqueños residentes en Florida que quieren regresar y establecer negocios en el renglón de turismo y haber conversado con otros residentes de Puerto Rico, presentes en Seatrade, con sus productos de manera independiente, preguntando por más información para expandir sus negocios en el exterior.

Seatrade Cruise Global es la convención de cruceros más importante del mundo. Se celebra desde el 27 de marzo en Ft. Lauderdale, Florida. (Gregorio Mayí/Especial)

“La cantidad de reuniones y oportunidades que se abren en este tipo de eventos es excelente. Hemos sostenido reuniones no solo en el aspecto comercial del acceso aéreo y marítimo, pero también hemos trabajado con las relaciones con otros ministros y socios importantes de otros países, como República Dominicana. Con ellos, que históricamente han sido unos partners bien importantes, seguimos hablando de más acceso aéreo y oportunidades de negocios en conjunto”, dijo.

También el evento sirve para que negocios ya establecidos en Puerto Rico se presenten ante el mundo. Este año, indicó, que tienen representación de 11 de sus socios comerciales, entre ellos, Toro Verde, Mall of San Juan, Rones de Puerto Rico y Rico Sun Tours. “Todos están contentísimos por los excelentes resultados que han tenido e incluso ya uno de ellos está en proceso de llegar a acuerdos comerciales”.

Ante la pregunta de resultados obtenidos en el transcurso de Seatrade, en términos de cruceros, dijo que todavía no podía revelar mucho, aunque las conversaciones han sido muy positivas. “Sorprendentemente no solo con las líneas de cruceros, sino también con buena presencia de aerolíneas que están buscando cómo expandir negocios haciendo paquetes con cruceros”. De acuerdo con la ejecutiva, esto augura un desarrollo positivo para el próximo año en particular en verano y en invierno, siendo este último la más ocupada y exitosa de las temporadas.

“Proyectamos que va a continuar el crecimiento. Este año esperamos sobrepasar el récord en cruceros del 2019, previo a la pandemia. Hay que estar claros en que la planificación de itinerarios es un proceso que toma tiempo a las líneas de cruceros, pero esperamos confirmar buenas noticias antes de finales de este 2023″, concluyó Ruiz Sánchez.