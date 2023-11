La compañía de trenes Brightline se unió a las docenas de empresas turísticas que está ofreciendo descuentos en sus productos durante la temporada extendida del Black Friday. Los precios especiales de Brightline, que inició operaciones el 22 de septiembre, entre Orlando y Miami, y otras ciudades del sur de la Florida, empiezan ahora desde $59 cada vía, por persona, en tarifa “Smart”, las más económicas.

Esa cantidad representa un ahorro importante, ya que el precio regular de esos viajes empieza en $79. Este “Bright Friday Deal”, también incluye descuento de 50% para los niños, con tarifas que empiezan en $29. Esas tarifas no incluyen cobro de maletas de $25 por cada una que exceda las 40 libras o que sea de gran tamaño. Si quiere viajar el mismo día de Acción de Gracias, hay ahorros adicionales, con boletos en precio fijo de $39 por cada vía, por persona.

La oferta, empezando en los $59, está disponible para compra de boletos hasta el 27 de noviembre, para viajar hasta el 29 de febrero. Además, hay $50 % de descuento para las tarifas Premium, pero el descuento aplica solo para viajes hasta el 15 de diciembre. Esta tarifa incluye sección separada para sentarse, con asientos más cómodos, snacks y bebidas, así como embarque primero y uso de Lounge VIP en las estaciones, donde hay comida ligera tipo bufé. Todas las tarifas incluyen uso de WiFi de alta velocidad, que funciona muy bien en el tren.

Los trenes de Brightline, con capacidad para 240 pasajeros, viajan a una velocidad máxima de 125 millas por hora y en el trayecto completo entre Miami y Orlando, tardan aproximadamente tres horas y media. Han tenido gran acogida entre los turistas y empresas cuyo personal viaja frecuentemente entre los dos puntos de la Florida. Pero además, miles de residentes han viajado en ellos, al menos para saber cómo funciona el esperado servicio, que tiene sus estaciones principales en la nueva Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO) y el Downtown de Miami. Las proyecciones ofrecidas por Brightline destacan que esperan unos ocho millones de viajeros por año. Ya se habla de posibles extensiones y novedades, con posibilidades de extensión hacia Tampa, aunque hay rumores, no confirmados, de que podrían añadir una parada en la ruta ya establecida, quizás en el área de Puerto Cañaveral, aunque no se ha confirmado oficialmente.

Barbara Drahl, vicepresidenta senior de Mercadeo y Estrategia Comercial de la empresa, catalogó este año como uno memorable para Brightline. Desde el 9 de octubre, y a solo dos semanas de inaugurarse el servicio, Brightline empezó a hacer los 30 viajes previstos originalmente, con 15 salidas desde Miami y 15 desde Orlando. Desde Orlando el primer tren sale a las 4:38 a.m. y desde Miami el primer tren sale a las 6:41 a.m. Hacen paradas de solo un par de minutos en las ciudades de Boca Raton, West Palm Beach, Ft. Lauderdale y Aventura.

Algunas fechas de viaje no están disponibles para este especial. Los boletos pueden comprarse online en https://www.gobrightline.com/offers/bright-friday.