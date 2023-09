Desde hoy, las 235 millas que separan a Orlando y Miami, se sentirán como si fuera una actividad turística en algunas de las atracciones del Estado del Sol.

El esperado tren de alta velocidad, de Brightline, inició operaciones entre la Florida Central y el Sur del estado, con modernos trenes que harán 16 viajes ida y vuelta entre estos destinos.

La ruta completa, que incluirá a otras ciudades del sur como Boca Ratón, Ft. Lauderdale, West Palm Beach y Aventura, se hará en tres horas y media, alcanzando una velocidad máxima de 125 millas por hora, pero en ciertas áreas entre 80 a 110 millas.

Para estrenarlo, se hizo una ceremonia en la estación de Orlando, ubicada en la nueva Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO). Allí se dieron cita políticos y ejecutivos de turismo de la ciudad, para recibir el primer tren, que llegó a Orlando desde la estación de Downtown Miami, desde donde salió a las 6:41 a.m. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierlusi, estuvo brevemente en la ceremonia y aunque no dio declaraciones, su hermana Caridad Pierluisi, quien lo acompañaba, indicó que este era un gran proyecto.

El gobernador Pedro Pierluisi estuvo presente en la inauguración del tren de Florida. (Suministrada)

“Estamos orgullosos de ver este proyecto hecho realidad, que sabemos que traerá un gran impacto económico a nuestra ciudad”, dijo a El Nuevo Día, Jerry Demings, alcalde del condado de Orange. “Nuestra ciudad tiene una gran población hispana, que también tiene muchos familiares en el sur del estado, así que sabemos que hacer este viaje de manera más fácil para ellos, será uno de los beneficios del tren”, indicó. El alcalde también destacó que para todos, visitantes y residentes es una excelente oportunidad de conectarse con otras ciudades, evitando el tránsito pesado, cada vez más creciente en la Florida.

“Es la combinación de más de una década de trabajo y visión para construir esto. Se espera que anualmente más de ocho millones de viajeros se beneficien anualmente de este servicio”, dijo Michael Reininger, CEO de Brightline, destacando los retos a lo largo de esos años de planificación y construcción y reiterando que buscaban conectar no solo los turistas sino los residentes de ambas regiones y la importancia de Orlando como destino turístico mundial. A eso se unió el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, quien dijo que la ciudad era la más visitada del mundo. La ceremonia de bienvenida, incluyó entrega de la llave de la llave de la ciudad a los ejecutivos de la empresa de trenes.

Dependiendo de la fecha y horas de viaje, las tarifas para una sola vía por persona, empiezan desde $79 más impuestos, para categoría Smart, y $149 por Premium, una que incluye acceso prioritario, uso de Lounge VIP en el terminal, y algunos snacks y bebidas.