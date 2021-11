Prepárate para vivir una de las emociones más intensas de los parques de Walt Disney World. La montaña rusa Galaxy of the Guardians estrenará en verano de 2022 en Epcot. Así lo anunció en la convención “Destination D23″, el presidente de Parques, Experiencias y Productos de Disney, Josh D’Amaro. Este estreno será parte de la gran celebración del 50 Aniversario de Walt Disney World Resort que comenzó el 1 de octubre de 2021 y se extenderá por 18 meses.

Esta, que es la primera montaña rusa en Epcot, y una de las montañas rusas bajo techo más largas del mundo, es para toda la familia y está basada en las películas de “Guardianes de la Galaxia”, en la que Glenn Close, nominada al Oscar, repetirá su papel como Nova Prime, la líder de Xandar y comandante del Nova Corps.

Ellos estarán en el pabellón “Wonders of Xandar” donde se podrá ver la gran tecnología que los Xandarianos traen a la Terra, como llaman a nuestro planeta. Lo están construyendo en el vecindario World Discovery, uno de los que se está dividiendo Epcot como parte de su gran transformación, del que se ya se han visto estrenos, como el restaurante Space 220, “Remy’s Ratatouille Adventure”, y el “show” nocturno Harmonious, que incluye la voz de Luis Fonsi, cantando junto a Joy Huertas, “Remember Me”, de la película Coco.

Durante la convención, finalizada este domingo en el Hotel Contemporáneo de Walt Disney World, D’Amaro presentó algunas imágenes de la Galería Xandar, que es donde se puede conocer más sobre el pueblo, la cultura y la historia Xandarian, incluidos sus héroes. Allí todo funciona bien, hasta que se produce una intensa persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio.

Para eso, los visitantes se subirán a unos carritos, de los que ya vimos en adelanto. Estos serán los primeros en una atracción de Disney que tendrán un lanzamiento en reversa.

Uno de los vehículos de los Guardianes de la Galaxia, que serán de los primeros en una atracción de Disney que tendrán un lanzamiento en reversa. (Suministrada)

Alex Wright, director creativo de Disney Imagineering, la describió en una entrevista previa como una “omnicoaster”, algo completamente nuevo, que contará con una tecnología programable, nunca usada en las atracciones en Disney. “Este proyecto representó uno de los más grandes retos en cuanto a atracciones en la empresa y un gran trabajo de ingeniería”.

Cuando esté lista, afuera del edificio de Wonders of Xandar, tendrá un Starblaster, que será la primera versión de tamaño completo de esta nave Xandarian jamás construida.

Vuelven los desfiles

En otra muestra más de que la vuelta a la normalidad ya es una realidad, D’Amaro anunció en el D23, que volverán los desfiles y espectáculos en vivo tan populares, que se han echado tanto de menos por parte de los visitantes. No solo regresan a Walt Disney World, en Orlando, sino a los otros parques alrededor del mundo.

En Orlando, “Indiana Jones Epic Stunt Spectacular,”, un clásico de Hollywood Studios, regresa en diciembre y allí también los visitantes podrán ver “A Celebration of Festival of the Lion King” y “The Beauty and the Beast”. “Fantasmic!” uno de los espectáculos nocturnos más populares, también regresará en ese parque, en el 2022.

Otros estrenos y regresos el año próximo, serán una nueva versión del “show” de Finding Nemo, en Animal Kingdom, “Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond!”, así como los “Disney on Broadway”, que son conciertos como parte del Festival de las Artes, que se celebrará en Epcot, desde el 14 de enero al 21 de febrero.

En Magic Kingdom también regresarán los desfiles, con “Festival of Fantasy”, que es diurno y uno de los más vistosos que han hecho. A este se unirán “calvacades”, o minidesfiles más nuevos. Estos empezaron tras la reapertura de los parques a mediados de este año y han resultado ser muy populares. De ellos, dos estarán en el 2022 cuando regrese el “Festival of Fantasy”. El “Mickey’s Celebration Cavalcade” que debutó el 1 de octubre como parte del 50 Aniversario y el nuevo “Disney Adventure Friends Cavalcade”, con personajes de Zootopia y Coco, entre otros.

Ya están abiertos la mayoría de los hoteles de Disney y todas las atracciones en Orlando, pero todavía se sigue requiriendo reservación para visitarlos, que es separado a la compra de boletos. En noviembre estrenaron el sistema de Disney Genie+, donde también se sustituye el pasado sistema de Fast Pass, para filas rápidas.