La magia de Disney ya se impuso en Orlando y el esperado regreso de los espectáculos de fuegos artificiales se hizo realidad la semana pasada. Entre sombrillas y gotas de agua que no pararon, el cielo de Magic Kingdom se iluminó y, especialmente, el Castillo de Cinderella brilló con un toque especial y emotivo. “Happily Ever After”, el espectáculo de pirotecnia y proyecciones se presentó completo, luego de estar en pausa desde marzo de 2020 obligado por la pandemia.

Fueron miles los visitantes que llegaron especialmente después de las 6:00 p.m. para no perderse este espectacular despliegue de luces. Son muchas las razones por la que este show, estrenado en mayo de 2017 y que sustituyó al famoso “Wishes”, es uno de los favoritos que hay que ver durante una visita a Disney.

Entre ellas, que durante la presentación se proyectan personajes y escenas de películas de Disney, como “Moana”, y su música, grabada en Londres con una orquesta de 75 músicos que incluye melodías de numerosas películas de Disney, incluyendo “Beauty and the Beast” y “Pirates of the Caribbean”.

“El regreso de Happily Ever After es un momento muy especial para todos nosotros en Walt Disney World. Estamos muy contentos de compartir con todos ustedes nuevamente este espectáculo”, dijo Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World. Igual de felices estuvieron los miles de visitantes, empapados y con sombrilla en mano, pero muchos emocionados hasta las lágrimas. Después de todo, esto representa otro signo de regreso a la normalidad, al menos en la industria del turismo de Orlando, Florida.

Si vas, la recomendación de siempre es verlo cerca del Castillo de Cinderella para que puedas ver mejor las proyecciones. Si te alejas, verás muy bien los fuegos artificiales, pero te perderás la transformación del castillo.

“Happily Ever After” se presentará todas las noches hasta el 30 de septiembre, aunque durante las noches del evento especial de Halloween, se presenta otro espectáculo pirotécnico. A partir del 1ro. de octubre Disney presentará el nuevo espectáculo “Disney Enchantment” que será parte de las actividades especiales del 50 aniversario de Magic Kingdom, que durará 18 meses.

Con este regreso, al igual que con “Epcot Forever”, en Epcot, que también se presenta desde la semana pasada, los visitantes de Disney sentirán su visita “casi completa” a estos parques, ya que estos espectáculos fuera de serie son algunas de las razones para visitarlos. Solo falta esperar el regreso de los famosos desfiles en Magic Kingdom, que todavía se echan de menos y un recordatorio de que en Orlando todavía no se ha vuelto completamente al mundo de los parques temáticos prepandémico.

Aunque se han flexibilizado las medidas tomadas por el COVID-19 y las mascarillas solo son obligatorias en los medios de transporte de Disney, como los autobuses y el monorriel, para visitar los parques todavía se requiere reservación, además del boleto de entrada.