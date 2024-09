El nuevo Universal Helios Grand Hotel tendrá acceso al Epic Universe

El Epic Universal Epic es el cuarto parque de Universal Orlando Resort que abre en Florida, y contará con cinco mundos temáticos. Además de Celestial Park, estarán Super Nintendo World, Dark Universe, The Wizarding World of Harry Potter, Ministry of Magic y How to Train your Dragos, Isle of Berk. El Epic será el más grande de los cuatro parques y estará a corta distancia de Universal Studios, Islands of Adventure y Volcano Bay, el parque acuático.