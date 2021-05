¡Que la Fuerza y el buen presupuesto te acompañen! Ayer, se celebró el Día de Star Wars, con el juego de palabras de “May The 4th Be With you”, por lo que Walt Disney World aprovechó la ocasión para anunciar que el Star Wars: Galactic Starcruiser, el hotel de “Star Wars”, abrirá en el 2022.

Supuesto a abrir en este 2021, pero retrasado probablemente por la pandemia, la nueva hospedería romperá todos los esquemas, o como han dicho anteriormente en Disney, más que un hotel, será toda una experiencia nunca antes vista. El hotel estará ubicado en los predios del parque Hollywood Studios, donde en el 2019 estrenaron el mundo temático de Star Wars: Galaxy’s Edge.

Entre las primicias que tendrá este hotel, es que las estadías no serán por noche sino una especie de paquete todo incluido, fijo, de dos días y dos noches. Los huéspedes en realidad serán pasajeros de una nave especial, la Halcyon, que viajarán a una galaxia muy lejana y su “cabina”, así como todas las áreas, tendrán vistas cambiantes al espacio.

Imagen exterior de la nave Halcyon, que será la sede imaginaria del hotel de Star Wars en Disney's Hollywood Studios en Orlando. (David Aoark)

La experiencia empezará en una estación del Star Wars: Galactic Starcruiser, donde se reunirán con otros pasajeros, antes de entrar a una plataforma, que los llevará a la otra galaxia. Al llegar, verán cómo es la vida en ese otro planeta y podrán interactuar con personajes de Star Wars, algunos ya conocidos y otros nuevos, entre los que podría estar el capitán de la nave. Cada pasajero tendrá su propia experiencia dependiendo de los personajes y actividades que realice.

También podrán disfrutar de una gastronomía exclusiva en Crown of Corellia Dining Room, el salón comedor del que suministraron una imagen por primera vez. El lugar, que ofrecerá las tres comidas, hace homenaje al planeta Corellia, es conocido por sus astilleros donde se han construido no solo la nave del Halcyon starcruiser, sino también el Millennium Falcon.

Mientras el viaje continúa, la aventura incluye adiestramientos de “lightsaber”, con las técnicas antiguas, experiencias en la nave y hasta un “saltito” al planeta Batuu, donde se desarrolla

Star Wars: Galaxy’s Edge

Aunque no han confirmado todos los detalles, se sabe que el paquete vacacional que ofrecerá este nuevo hotel, incluirá el alojamiento, la comida y experiencias temáticas. Es una especie de lo incluido en un crucero, pero faltan otros anuncios de la empresa a este respecto.

Junto con este anuncio también mostraron una foto de Rey, con la que indicaron que tendrán un nuevo y exclusivo “lightsaber”, creado por el equipo de Imagineers de Disney y que los huéspedes del hotel serán los primeros en experimentarlo.

Junto con este anuncio también mostraron una foto del personaje Rey, junto con un nuevo y exclusivo “lightsaber”, creado para los huéspedes del hotel. (© Disney © & TM Lucasfilm)

El anuncio fue hecho a través del blog oficial de Disney que se ha convertido en el canal de comunicación de ellos, donde informan a los fans a la par que a la prensa.

Las reservaciones todavía no están disponibles pero se anticipan dos cosas a tener en cuenta, la exclusiva experiencia será muy costosa y habrá una gran demanda por hospedarse allí.

Así que si eres fan de “Star Wars” y quieres ser de los primeros en vivir esta aventura hacia otra galaxia, pendiente a los próximos anuncios de Disney.