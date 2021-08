Cuando vayas a Epcot, a partir de octubre, y disfrutes del nuevo show nocturno de pirotecnia y música, una voz te sonará familiar. Y no estarás equivocado porque en efecto será la voz de nuestro Luis Fonsi que llegará ahora a millones de personas de todo el mundo, a partir del 1 de octubre, cuando debute Harmonious, el nuevo espectáculo nocturno de ese parque de Walt Disney World, en Orlando, Florida.

En su participación, el cantautor boricua estará acompañado de la artista mexicana Joy Huertas, del dúo Jesse y Joy para interpretar una conmovedora versión latina de canciones de “Coco” (2017) y “Saludos Amigos” (corto animado de Disney de 1942).

“Me siento súper honrado de ser parte de ese show. Cuando vaya al parque a ver el show junto a mis hijos y mi familia, me dará mucha ilusión. Será un momento muy especial”, dijo Fonsi en un video.

El artista destacó que tiene una conexión muy especial con esas canciones porque lo transporta a cuando tenía entre cinco y seis años y visitaba la casa de sus abuelos los sábados y domingos. “Hacíamos música, cantábamos con mis papás, mis abuelos y hermanos, siempre terminábamos en una fiesta musical”, dijo el boricua, a quien destacan en el comunicado de prensa por su célebre éxito mundial de “Despacito”, entre otros.

El show celebrará la música de Disney con nuevas versiones de canciones presentadas en 12 idiomas por artistas reconocidos en todo el mundo o estrellas en ascenso. (Kent Phillips)

Harmonious ha sido descrito como el espectáculo nocturno más grande de todos los que se han hecho en Disney, y es el sustituto permanente de otro famoso y muy popular, “Illuminations, Reflections on Earth”, que terminó en el 2018.

El show se basa en la importancia de la música como corazón de cualquier celebración y ente unificador para crear un mundo sin fronteras. Celebrará la música de Disney, que es reconocida en el mundo, por sus letras inspiradoras y memorables, con nuevas versiones de canciones presentadas en 12 idiomas por artistas reconocidos en todo el mundo o estrellas en ascenso.

Joy por su parte, dijo también en un mensaje grabado, que consideraba la música como lo que une a todo el mundo sin importar el idioma que hable o el lugar donde se nace. La artista mexicana dijo que con esto Disney sigue abriendo puertas ya que la música es el idioma que todo el mundo entiende. Además, se mostró encantada de participar junto a su amigo Luis Fonsi, con quien ya había hecho una canción a dúo como parte de su disco “Aire”.

El proyecto ha sido trabajado desde antes de la pandemia y todo el andamiaje de producción está prácticamente listo, como puede verse en una visita a Epcot. La banda sonora de “Harmonious” fue producida de forma remota e involucró a más de 100 sesiones de grabación separadas en nueve países diferentes y cinco estados en los Estados Unidos. Disney indicó que para esto participaron más de 240 músicos, artistas, compositores, arreglistas, consultores culturales y vocalistas.

Entre otras interpretaciones incluidas estarán el Coro Juvenil de Ndlovu de Johannesburgo para un popurrí de favoritos de “The Lion King”, interpretado tanto en inglés como en zulú; “How Far I’ll Go” de “Moana”, una composición de Lin-Manuel Miranda y “Go the Distance” de “Hercules”, interpretado por el finalista de “American Idol” y tres veces nominado al Grammy Danny Gokey y los vocalistas Elisha Garrett y Ninet Tayeb. Para el gran final muchos de los artistas musicales se unirán para interpretar una canción.

Las diversas piezas musicales están entretejidas por el arreglista Mark Hammond y el productor musical senior y director creativo de Walt Disney Imagineering, Yaron Spiwak.

Harmonious es parte de la gran transformación que está teniendo Epcot y que incluirá desde nuevas atracciones, como Ratatouille, que también inaugurará el 1 de octubre, y la nueva entrada, que ya está lista.

Su inauguración es parte de los eventos que estrenarán para celebrar el 50 aniversario de Walt Disney World Resort y “La celebración Más Mágica del Mundo”.