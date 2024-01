Si se da una vuelta en estos días por el parque de Epcot, en Walt Disney World, en Orlando, Florida, se verá rodeado de pintores, pinceles, escultores y mucho colorido, porque ya regresó el Festival Internacional de las Artes de Epcot. Considerado como uno de los más hermosos y llamativos, en este la expresión artística se manifiesta en su máxima expresión, ya sea a través de dibujos, esculturas, mercancía y platillos de comida, que son también puro arte. Esto, sin dejar atrás artistas de Broadway con presentaciones musicales de obras de Disney.

El festival, que inició el 12 de enero, se extenderá por 39 días, hasta el 20 de febrero, dando oportunidad de que los millones de visitantes de la temporada más fresca del año en Orlando, lo disfruten. Para muchos, esa combinación de un clima tan agradable (a veces un poco frío), menos gentío que en la temporada navideña o verano y la oferta artística de alto nivel, que involucra todos los sentidos, hace de este festival, un imperdible.

Este año hay más de 15 Food Studios, o Estudios de Comida, donde además de saciar el hambre, hay que pararse a admirar la presentación y destreza de los creadores culinarios de esas bellezas. Hay platillos nuevos, y otros favoritos de siempre que van del rango de lo salado hasta lo más dulce para complacer su paladar. Uno de ellos, The Artist’s Table, en el pabellón americano, ofrecerá platos de comfort food, pero de una manera artística, que incluyen platos como dumplings de ricota y pechuga de pato ahumada. También encontrará arte, comida y un poco de magia en una estación inspirada en Figment, el dragón, y en otros, cangrejo servido con ensalada de papaya verde, como otra opción. En el programa del festival también encuentra los lugares específicos de estos estudios de cocina alrededor del parque, y los platos se venden en porciones pequeñas, para que pueda probar varios.

Estación de alimentos inspirada en el personaje de Figment. (Amy Smith)

Entre los más de 100 artistas invitados este año, no pueden faltar favoritos como los talentosos dibujantes sobre tizas. Es todo un deleite mirarlos crear sus dibujos de personajes de Disney, y otra de las paradas obligadas para tomarse fotos y compartir con los artistas (hay un área para niños). Ese compartir con los invitados es parte de lo que también hace especial este festival, pues además de crear algunas de sus obras frente a los ojos del público, también contestan preguntas y firman autógrafos.

Igual que otros años, hay una enorme área para pintar por colores, que resulta divertido para toda la familia y donde se puede demostrar que los visitantes también tienen sus destrezas artísticas. Además, hay múltiples y exclusivas oportunidades de fotos solo en este festival, donde se integran los visitantes a cuadros famosos, y parece como si fueran parte de ellos.

La serie de conciertos de Disney on Broadway, trae artistas variados, y para conocer los que se presentan cada día, visite el website oficial del festival, ArtfulEPCOT.com. Aunque estos conciertos, como las actividades del festival, son gratuitas, incluidas en el precio de admisión del parque, si quiere una experiencia combinada con comida, puede reservarla por un costo adicional. Los conciertos se presentan tres veces por día, y este año incluye talentos de obras como Beauty and The Beast, Frozen, The Lion King y The Little Mermaid.

Hay exclusivas oportunidades de fotos solo en este festival, donde se integran los visitantes a cuadros famosos, y parece como si fueran parte de ellos. (Amy Smith)

Como en años anteriores regresan los acróbatas de Art Defying Gravity, que hacen presentaciones varias veces al día, demostrando asombrosas destrezas y mucha fuerza, haciendo de ellas, una parada obligada por todos los visitantes.

Por si necesitara más atractivos para ir por primera vez a este parque o regresar a él, los visitantes encontrarán interesantes novedades estrenadas en el 2023. Entre ellas, Luminous The Symphony of Us, el show nocturno que se espera sea permanente en Epcot, y que estrenó el 5 de diciembre. También la experiencia del recorrido por Journey of Water, Inspirado en Moana. Aunque sencilla, el área llena de chorritos de agua, cortinas acuáticas que desaparecen a cada paso, y mucha información sobre la conservación del agua, ha cautivado a muchos visitantes, especialmente las familias con niños pequeños, y a los fans de Moana, que pueden retratarse con ella. También tienen un área nueva llamada Dreamers Point, con una estatua de Walt Disney.