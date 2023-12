Parecía que había una fiesta importante en Epcot, donde se dieron cita miles de visitantes. La algarabía se notaba mientras seguía entrando la muchedumbre, que ocupó prácticamente todo el estacionamiento de ese parque de Disney, como si fuera un 4 de julio o un 31 de diciembre, los días que está más lleno.

Pero todos estaban allí con un propósito, ver cómo era y de qué trataba el nuevo “Luminous The Symphony of Us”, que estrenaba el 5 de diciembre, coincidiendo con el día del cumpleaños del visionario Walt Disney.

Luego de haber culminado el muy popular “Illuminations: Reflections of Earth”, en Epcot se han realizado varios espectáculos de cierre, como Harmonious, coincidiendo con el 50 Aniversario de los parques de Disney en Florida, y Epcot Forever. Pero se había anunciado que se estaba trabajando en uno de manera permanente, que fue Luminous.

En punto, a las 9:30 p.m. y al reducirse las luces del parque, se escuchó “Welcome” y “Bienvenidos”, entre otras docenas de idiomas, para dar paso a una sinfonía no solo musical, sino de color y un despliegue de fuegos artificiales sobre la laguna del “World Showcase”.

“Luminous The Symphony of Us” (Matt Stroshane)

Sus creadores destacaron el elemento emotivo de este espectáculo, que vuelve a reflejar la esencia de Epcot, uno que celebra la diversidad de las naciones del mundo, reafirmando las similitudes que unen a las personas alrededor del mundo y no las diferencias.

Como elemento protagónico volvieron las fuentes danzantes con luces cambiantes, mientras se van introduciendo melodías musicales con arreglos multilingües, como You’ll Be in My Heart” y “Proud Corazón”, y otras clásicas como You’ve Got a Friend in Me”, y “So Close”, de la película “Enchanted”, terminando con “I See the Light”, de “Tangled”. Además se incluyeron dos nuevas canciones originales, “Beating of Our Hearts” y “Heartbeat Symphony”.

Si este show será o no el sucesor de “Illuminations: Reflections of Earth”, en el corazón de los fanáticos más clásicos de Disney, que lo tenían como favorito, será cuestión de tiempo para saberlo. Pero sí resulta muy atractivo, uno que despierta emociones en muchos de los presentes, donde encontramos el elemento más destacado en el impresionante despliegue de fuegos artificiales, que fueron los protagonistas desde el inicio hasta el fin del espectáculo.

Ya puede retratarse con “Walt the Dreamer”

Continuando con la transformación de Epcot, y teniendo siempre presente al genio creador de los parques y de todo el imperio Disney y coincidiendo con su cumpleaños, los visitantes ya pueden pasear por el World Celebration Gardens, donde está Dreamers Point y la nueva estatua de bronce de “Walt the Dreamer”.

Esta refleja su lado reflexivo de sus últimos años de vida y el optimismo que sentía por el futuro, que era la base del sueño de su “ciudad del futuro”, la que nunca vio hecho realidad, ya que falleció antes de construirse.

Todas estas novedades son parte del enorme cambio que ha tenido Epcot en los últimos años y que incluye desde crear nuevas zonas, como el World Celebration Gardens hasta el estreno de nuevos restaurantes y atracciones, como la montaña rusa bajo techo, Guardians of the Galaxy y el recorrido, “Journey of Water: Inspired by Moana”. En el 2024 llegarán más estrenos para este parque.