En una sorpresiva medida, The Walt Disney Company anunció el regreso de Robert A. Iger como director ejecutivo. De esa manera Bob Chapek queda fuera de la posición que había asumido durante los momentos críticos de la pandemia, desde el 20 de febrero de 2020. Se dijo que Chapek presentó su renuncia con carácter inmediato.

La noticia se conoció tarde en la noche de ayer, domingo, y fue seguida de reacciones positivas en las redes sociales por parte de fans de Disney y de empleados de la empresa.

Chapek nunca logró calar en popularidad ya que se le atribuía ser la mano directora que accionó la palanca para subir precios de productos en Disney, incluyendo los boletos de los parques y de eventos especiales, así como de establecer estrategias que no fueron nada populares. Aunque en una empresa como Disney esto no solo depende de la decisión de una persona, y nunca se confirmó que fueron iniciativas de Chapek, los visitantes asiduos de los parques lo señalaban duramente como el causante de un cambio que estaba eliminando la magia y haciendo los parques menos accesibles para la mayoría. La medida que anunció hace solo unas semanas, que habría despidos y congelación de plazas de empleados en la empresa, fue como el punto culminante de una cadena de anuncios que no fueron populares.

Pero más allá de los parques, que es una de las divisiones de The Walt Disney Company, Chapek estuvo involucrado en escandalosas controversias, como su tardía pelea con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por la ley conocida como “Don’t Say Gay” y su posterior anuncio de que no continuarían haciendo contribuciones políticas, así como el manejo de divisiones importantes de la compañía como el servicio de Disney+.

Iger por su parte, lleva más de cuatro décadas en la compañía, de ellos 15 años como su director ejecutivo. “El acordó servir como director ejecutivo de Disney durante dos años, con el mandato de la junta de establecer la dirección estratégica para un crecimiento renovado y trabajar en estrecha colaboración con la junta en el desarrollo de un sucesor para dirigir la Compañía al finalizar su mandato. Agradecemos a Bob Chapek por su servicio a Disney durante su larga carrera, incluida la conducción de la empresa a través de los desafíos sin precedentes de la pandemia”, dijo Susan Arnold, presidenta de la Junta de directores.

Se indicó que a medida que Disney se embarca en un período cada vez más complejo de transformación de la industria, la junta consideró que Iger podría liderar a la empresa a través de lo que consideraron un período crucial. En el mismo comunicado ellos reconocieron que Iger es muy admirado por los empleados de Disney de todo el mundo, algo que era comentado en las redes sociales, y que se puso de manifiesto de inmediato hicieron el anuncio.

“Soy extremadamente optimista sobre el futuro de esta gran empresa y me emociona que la Junta me pida que regrese como su CEO”, dijo Iger. “Disney y sus incomparables marcas y franquicias ocupan un lugar especial en los corazones de tantas personas en todo el mundo, especialmente en los corazones de nuestros empleados, cuya dedicación a esta empresa y su misión es una inspiración. Me siento profundamente honrado de que me pidan volver a liderar este extraordinario equipo, con una misión clara centrada en la excelencia creativa para inspirar a las generaciones”, agregó.

Entre sus logros como pasado director ejecutivo, de 2005 a 2020, estuvieron las adquisiciones de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox y quintuplicó la capitalización de mercado de la compañía.