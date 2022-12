Si quedaba alguna duda del resurgir con fuerza de los parques de atracciones a nivel mundial, la convención de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones (IAAPA, en inglés), celebrada en Orlando, Florida, no dejó ninguna. Ese es el barómetro que mide la industria de ese tipo de entretenimiento, y aunque no es nuevo, (se celebra anualmente), en los cuatro días en que se celebró este año durante el mes de noviembre, el balance fue impresionante.

El evento, en su edición de 2022, contó con más de 1,000 exhibidores y 36,000 asistentes, también sirvió para conocer los retos, las tendencias y sobre todo, el futuro inmediato de esta industria.

Retos y tendencias

Las filas siguen siendo una molestia para los visitantes de parques temáticos, pero también para sus propietarios, y minimizarlas o hacerlas al menos más cómodas, sigue siendo prioridad. Una de las compañías que trabajó en ello es el acceso, presentando más opciones de filas virtuales, una tendencia a la que ya se han acogido varios parques, incluyendo los de Merlin Entertainments y Six Flags. Más necesario que nunca en la temporada post pandemia, para evitar aglomeraciones, las veremos cada vez más frecuentes.

PUBLICIDAD

Vista general de la convención de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones (IAAPA, en inglés), celebrada en Orlando, Florida. (gregorio mayí)

Las organizaciones de entretenimiento también tomarán más en cuenta el que las atracciones sean accesibles para todos. De acuerdo con los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), uno de cada seis personas tienen necesidades sensoriales y uno de cada 44 niños son diagnosticados con autismo en Estados Unidos. Este año, el Board International de Credenciales y Estándares de Educación Contínua (IBCCES, en inglés), enfocada en adiestramiento y certificación en autismo y diferencias cognitivas, para parques temáticos, atracciones y hoteles, actualizó su encuesta de necesidades de viajes para esta población.

Los resultados arrojaron que el 78% de las familias estaban dudosos en viajar porque tenían un niño autista. Aunque es una cifra alta, resultados de años anteriores mostraban 87% con dudas a decidirse a viajar. De la encuesta actual, el 94% dijo que viajaría a más lugares si fueran con certificados de autismo o con personal adiestrado para ellos y de acuerdo con IBCCES, los líderes de la industria estén expandiendo sus servicios para designarse como Centros Certificados de Autismo.

La entidad está trabajando también en cómo los parques y atracciones manejan la creciente demanda de servicios y acomodo de acuerdo con diferentes necesidades y discapacidades y crearon una “Tarjeta de Accesibilidad”, que puede solicitarse a través de accessibilitycard.org.

Aunque no garantiza el recibir acomodo, puede ser útil en los lugares participantes, que al momento incluye más de 30 parques, como los de US Six Flags.

Lo nuevo

En Williamburg, Virginia, estará el próximo año, una gran montaña rusa interior, la DarKoaster, en Busch Gardens. La misma empresa que la está construyendo, Intamin, también hará Catapult Falls, la primera montaña rusa de canal más empinada, que estrenará en SeaWorld de San Antonio, en 2023.

PUBLICIDAD

Una sorpresa la dio SeaWorld de Orlando al mostrar su vehículo de “Pipeline: The Surf Coaster”. Esa montaña rusa parece que será una de las más intensas, ya que los pasajeros subirán a lo que parece una tabla de “surf” para ir literalmente de pie surfeando en las olas. Con la diferencia, de que mientras van asegurados a sus “tablas”, darán vueltas y giros bruscos inesperados, mientras suben y caen, teniendo la sensación que dan las olas altas cuando practican este deporte. Esta será la primera montaña rusa de surf en el mundo. Con una velocidad máxima de 60 millas por hora, todos los fans de las emociones atrevidas esperan este como uno de los grandes estrenos del próximo año. Debuta en primavera.

Canadá también estará de estreno, con el nuevo “Lightning Train”, a instalarse en Playland, en Vancouver, y hecho por la firma italiana Zamperla. Esta será la montaña rusa más rápida en ese país, y entre otras cosas, tendrá un túnel con efectos especiales.

El parque de Pigeon Forge, en Tennessee, estrenará Big Bear Mountain, una montaña rusa cuyo que abre en primavera de 2023. (gregorio mayí)

Novedad para Dollywood

El famoso parque de Pigeon Forge, en Tennessee estrenará Big Bear Mountain, una montaña rusa cuyo vehículo oficial estaba en exhibición en IAAPA. La atracción abre en primavera de 2023. Con un “look” como de un vehículo tipo SUV, y con luces que trabajan como reales, así como audio en cada uno, esta es la primera atracción de su tipo en Dollywood. Cada vehículo tiene capacidad para 20 pasajeros. A un costo de $25 millones, es la más costosa inversión en una sola atracción que se ha hecho en ese parque, y con 3,990 pies de largo, es la más larga allí, y tendrá momentos emocionantes, como tres lanzamientos separados y múltiples momentos de tiempo en el aire, que es lo que sube la adrenalina de los amantes de este tipo de atracciones. Además, tendrá velocidad máxima de 48 millas por hora, e incluirá vueltas, túneles y el paso por detrás de una cascada.

PUBLICIDAD

Gran parque acuático bajo techo

Otra tendencia en el mundo de los parques temáticos, y lo próximo en grande que se verá en este renglón será Okana Resort & Indoor Waterpark diseñado por Aquatic Development Group. El complejo, de 140 acres, estará en Oklahoma y constará de un hotel de 404 habitaciones, y un parque acuático de dos niveles, con piscina de olas, ríos activos, chorreras acuáticas y piscinas interior y exterior. Proyectado para completarse en el 2025, con su apertura se espera atraer turismo de todas partes del mundo.