Orlando, Florida - Como encargado principal del restaurante Victoria & Albert’s, el más lujoso de Walt Disney World, el puertorriqueño Israel Pérez se dedica a cuidar cada detalle de la experiencia de los comensales. Diariamente, se asegura de que el menú esté listo a tiempo, que las reservaciones estén confirmadas y que en la cocina todo marche en orden.

Pérez, además, es el sommelier del restaurante, por lo que también se encarga de que la cava cuente con los mejores vinos para elevar la experiencia culinaria de los clientes.

“Todos los elementos que hay en el restaurante han sido una colaboración del chef y mía”, aseveró el hombre de 57 años, quien comenzó a trabajar en 1988 en los parques de Disney limpiando mesas.

Relató que su llegada a Victoria & Albert’s, localizado en el hotel Grand Floridian Resort & Spa, fue el resultado de un crecimiento escalonado en la compañía. Tras limpiar mesas por año y medio, comenzó a asumir roles de liderato, los cuales lo llevaron a Francia, en 1996, a tomar un adiestramiento sobre el negocio del vino. Al regresar a Orlando, fue promovido a gerente del restaurante Narcoossee’s, donde colocó su primera lista de 100 vinos.

Posteriormente, trabajó en varios locales de Disney que elevaron su conocimiento como sommelier, hasta que en 2004 comenzó a trabajar en Victoria & Albert’s, considerado hoy como uno de los mejores restaurantes del mundo, según la revista Forbes.

(GFR Media)

“La lista de vinos de aquí (Victoria & Albert’s) es una de las más grandes, con más de 600 marcas de todo el mundo. Desde el Líbano a Grecia, Francia, Alemania, España, Argentina y Chile. Todo el mundo está representado”, describió Pérez, quien aseguró haber probado sobre 1,000 marcas de vino durante su carrera.

Aunque el empleado natural de Mayagüez pensó que su paso por el restaurante sería breve, ya cumplió 18 años al frente de la operación.

“Me enamoré del restaurante. Se convirtió en parte de mi familia y la compañía (Disney) me siguió dando la oportunidad de quedarme, pero también de moverme estando en el mismo sitio”, expresó.

Entre sus proyectos más importantes figuran la remodelación del establecimiento, que se completó en verano de este año e incluyó una transformación del menú y las experiencias que ofrecen a los clientes. “Creo que Victoria & Albert’s es igual de moderno y clásico. No queremos olvidar nuestro pasado, pero sabemos que para salir adelante tenemos que saber lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana”, consideró.

Joseph Morales se asegura de que la experiencia de cada comensal sea excelente. (Carlos Rivera Giusti)

Para mantener el restaurante relevante y ganando reconocimientos dentro de la industria gastronómica, Pérez reveló que sostener un servicio de altura es parte de su clave del éxito.

En esta misión, le asiste el también puertorriqueño Joseph Morales, que llegó a Walt Disney World a través del internado Disney College Program, en 2009.

Morales, quien cuenta con un bachillerato en Administración de Restaurantes y Hoteles de la Universidad de Puerto Rico (UPR), recinto de Carolina, trabajó en varios establecimientos de la empresa antes de llegar a Victoria & Albert’s. Aunque en principio quería ser chef, se enamoró del área administrativa.

“Victoria & Albert’s es la experiencia gastronómica más lujosa y eso me reta a otro nivel cuando viene la atención a los detalles, a lo que es el proceso de reservación antes de que el huésped llegue, de la manera en que se maneja todo lo que son las compras, inventario y los vinos. Todo eso me motiva y me intriga a seguir conociendo y retándome a hacerlo mejor”, describió.

El joven, de 35 años y natural de Las Piedras, aseguró que le inspira tener contacto con los clientes de todas partes del mundo. Los comensales, dijo, reciben con agrado el servicio que les ofrecen, ya que tiene el toque de la calidez boricua.

“Los puertorriqueños somos bien serviciales y alegres. Como boricua, me siento bien orgulloso”, acotó.