ORLANDO, Florida - El desamor y una obsesión desmesurada por el aguacate. Estos fueron los dos ingredientes esenciales que el boricua Joel Feliciano requirió para dejar atrás su carrera como doctor y conceptualizar lo que hoy es Avofuel, un restaurante y “food truck” que se caracteriza por ese fruto como protagonista de cada uno de sus platos y bebidas.

Los platos de Avofuel ofrecen un perfil del Caribe y Latinoamérica, pero con un enfoque saludable. Así lo demuestra el plato Estrella, el Avo-Crunch, una arepa colombiana finita cubierta de aguacate majado. Tal como si fuera una corona, tajadas de aguacate crean un borde, acordonando vegetales o carnes de la selección del comensal, quien tiene la opción de elegir entre carne de res, pollo asado, camarones, humus, vegetales salteados o ensalada picante de jueyes o hacer una combinación de estas opciones. El matrimonio entre la arepa crujiente y el aguacate, así como la sazón de la carne o los vegetales, es lo que ha convertido este plato en el favorito de la clientela.

“Desde 2018, ese ha sido el plato que nos ha ayudado a darnos a conocer”, aseguró Feliciano, quien se crio en Barceloneta.

Además del Avo-Crunch, también del menú se destaca el aperitivo o “avotizer”, Sweet Chili Cocunut Shrimp Bombs, el cual corona una pita minúscula con aguacate majado y un camarón sazonado. Otra opción predilecta son los “wraps”, específicamente el de pollo asado. Envuelto en una tortilla de espinaca, incluye rebanadas de pollo y aguacate, tocineta y queso azul, rociado con alioli de lima y aguacate.

Plato confeccionado con aguacates de México. (XAVIER GARCIA)

No fue simple crear este gustoso menú, pues el fundador y jefe de cocina tenía otros planes de vida. Feliciano dejó atrás una carrera como doctor tras vivir un cúmulo de experiencias negativas que, sin entrar en detalles, afirmó le agotaron los deseos de continuar en el campo de la medicina. Durante la búsqueda de su verdadera pasión, se mantenía a flote con el dinero generado de ventas por EBay.

Cuando Feliciano tenía 15 años y sus padres aún operaban un restaurante que vendía pollo a la barbacoa en Puerto Rico, su hermano mayor “abrió la caja de Pandora” y propuso que el núcleo familiar completo lo acompañara a Orlando, pues se trasladaría para comenzar a estudiar en la universidad. Con esta decisión, su familia echó raíces en la ciudad de Florida y, con el pasar de los años, ingresó a la Universidad de Central Florida, donde comenzó su carrera universitaria hacia un futuro en medicina, para luego completar sus estudios en Guadalajara, México, y Nueva York. Fue en México donde vivió el primer indicio de lo que sería su empresa.

“Cuando yo voy a estudiar a Guadalajara, obviamente allá en México, le ponen aguacate (Hass) a todo. Voy a un colmadito, pido un sándwich de pollo y me lo estoy comiendo. Entonces, siento algo (diferente) adentro. Le pregunto al demostrador y me dice: ‘Eso es aguacate. Le ponemos aguacate a todo’. Después que pruebo eso, me quedé pegado. El amor entre el aguacate y yo inició en ese momento”, relató.

Pero fue un amor latente, pues terminó los cuatro años de estudio en México y regresó a Estados Unidos para hacer su residencia en un hospital en Florida. Mientras tanto, creaba sus propias recetas simples, que siempre incluían el aguacate Hass, y publicaba las imágenes de sus platos sencillos por las redes sociales. Su círculo de amistades lo animaba, enviándole ideas para recetas nuevas.

Sin embargo, el momento culminante ocurrió en el verano del 2018. Viajó a Nueva York, donde ubicaba Avocadería, un establecimiento dedicado al aguacate del cual había tenido información. La experiencia de visitar el lugar le convenció completamente de cual sería su destino.

Luego de varios intentos para darse a conocer y días y horas sin clientela, a principios del 2020 optó por estacionar su “food truck” en eventos, donde comenzó a tener éxito con sus platos. Así calendarizó múltiples actividades, pero todos sus planes fueron cancelados con la paralización por la pandemia del COVID-19.

“Ya yo tenía prácticamente de enero hasta verano (del 2020) la agenda llena de diferentes eventos, localidades. De trabajo, gracias a Dios, no me faltaba. En marzo del 2020, tenemos la desgracia de que llega el COVID y me quedo en la calle trabajando. Yo no tenía de otra. Yo me quedé en la calle”, resaltó.

El hecho de que muchos de los propietarios de “food trucks” dejaron de operar en ese año resultó en una ventaja para Feliciano, quien vio su negocio crecer. Meses después, llevó su camión al parque World Food Trucks y, gracias al éxito de sus ventas, abrió las puertas de su restaurante en octubre de 2021. Hoy, opera ambas localidades simultáneamente.