El que los “Escape Rooms” están de moda nadie lo pone en duda. Los hemos visto alrededor de muchas ciudades del mundo y hasta en algunos cruceros. Pero Universal Orlando Resort se convirtió en pionero de los parques temáticos de Orlando, al estrenar el 9 de diciembre, el “Universal’s Great Movie Escape”, que ya cuenta con gran popularidad entre los viajeros que van llegando a pasar la Navidad en Orlando.

La atracción, que está en el área de CityWalk, está ambientada en un teatro de estilo Art Deco, de los 1930, con una recepción donde hay accesorios y ropa alusiva en exhibición, y algunos artículos para venta, dos bares y una terraza en el segundo nivel.

Consta de dos experiencias distintas, ambas creativas y retantes. “Es una experiencia maravillosa, con dos ‘escape rooms’ de dos películas muy famosas, ‘Jurassic World’ y ‘Back to the Future’, dijo Ramón Paradoa, asistente del director del equipo creativo que desarrolló el “Universal’s Great Movie Escape”. “Cada ‘escape room’ tiene ocho habitaciones y son experiencias que no se han visto en el mundo de este tipo de atracciones. La cantidad de detalles las hacen muy inmersivas y las historias contadas hace que los participantes se sientan parte de estas películas que son un legado y tienen muchos años con Universal Studios”, continuó.

La atracción, que está en el área de CityWalk, está ambientada en un teatro de estilo Art Deco, de los 1930. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Al entrar a la atracción y al pasar a una de las dos experiencias, se ve un corto vídeo, y se da paso al primer salón. No se permite tomar fotos o videos, pero no lo necesitará, porque estará muy ocupado, empezando porque tiene que escuchar bien detenidamente las instrucciones que le dará el personaje que sirve de guía en cada uno. Estos están en vídeo, y tan pronto terminan tendrá un tiempo determinado para resolver los problemas y poder pasar al otro salón. Una vez pasa a otro, no hay vuelta atrás, debe seguir hacia los próximos.

Ramón Paradoa, asistente del director del equipo creativo que desarrolló el “Universal’s Great Movie Escape”. (Gregorio Mayí/Especial para GFR Media) (ELNUEVODIA.COM)

Clave seguir instrucciones

Lo primero que tendrá que resolver es entender bien las instrucciones, que son dadas en inglés. Es importante que al menos uno de su grupo (hasta seis personas), comprenda bien el idioma, de manera que pueda darle las instrucciones al resto de los participantes. Entenderlas es fundamental (hay que estar bien atento), para ir descifrando las claves que dan paso al próximo salón. El trabajo es de equipo, todos deben aportar para ayudar a resolver los desafíos que se encuentran en el camino, pero no hay que preocuparse, ya que el nivel de habilidad y complejidad se ajusta de manera que la experiencia sea agradable tanto para principiantes como expertos en las salas de escape. Incluso si quiere repetirlo, los desafíos y soluciones serán distintas.

Paradoa explicó que para crear estos “escape rooms”, el equipo de entretenimiento de Universal se asoció con expertos de la industria de salas de escape y los cineastas de “Jurassic World” y “Back to the Future”. “No hay que ser fan de esas películas para resolver los enigmas, pero los fanáticos disfrutarán reconociendo elementos icónicos de las películas”, dijo.

Universal’s Great Movie Escape promete ser una de las más populares de Orlando, y las reservaciones para las primeras semanas están casi llenas. (Suministrada)

En “Back to the Future Outatime”, los visitantes, transportados a un museo en 1993, deben trabajar juntos para descubrir las pistas de Doc Brown mientras viajan a través del tiempo para localizar a Biff y salvar el pasado y el futuro antes de que se les agote el tiempo. Sin adelantar muchos detalles que le dañen la sorpresa, sí puede decirse que un aditamento que se escoge en el primer salón lo acompañará en su recorrido y le hará sentir que es parte de la acción, ¡pendientes!

“Jurassic World: Escape”

En nuestra primera visita, “Back to the Future” resultó más fácil de descifrar que los desafíos de “Jurassic World: Escape”, donde los visitantes se convierten en los nuevos genetistas en un laboratorio secreto en isla Nublar. Allí se recibe capacitación que incluye la realización de varias tareas cotidianas que van desde alimentar a dinosaurios feroces hasta unir ADN de dinosaurio para crear nuevos códigos genéticos. Tenga presente si es claustrofóbico, que algunos salones son oscuros, muy pequeños y tienen efectos especiales y ruidos intensos. Para salir de emergencia, antes de entrar le indicarán la manera de comunicarse con el personal, y podrá salir pero no volver a entrar.

Para entrar a Universal’s Great Movie Escape, no necesitas boleto de entrada a los parques de Universal, pero sí boleto de la atracción, que empiezan en $49.99 por persona, más impuestos. (Suministrada)

El resultado final creado por Universal, con la ambientación, proyecciones y música da paso a un buen momento de entretenimiento ideal para todas las edades, que puede personalizarse de acuerdo al tamaño del grupo, permitiendo que todos participen. La experiencia completa dura una hora aproximadamente. Es notorio que llevaron a los “Escape Rooms” a otro nivel. Solo la logística de ir pasando por ocho salones con grupos contínuos y preparar el nivel de dificultad variado, basándose en atracciones populares, que también son películas, denota la maestría del equipo creativo.

Esta atracción promete ser una de las más populares de Orlando, y las reservaciones para las primeras semanas están casi llenas. No necesita boleto de entrada a los parques de Universal, pero sí boleto de la atracción, que empiezan en $49.99 por persona, más impuestos (varía según fecha y hora). Puede reservar para grupo privado de hasta ocho personas, desde los $300, más impuestos.