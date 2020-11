Este año ha sido uno de muchos cambios y de mirar la vida con un color diferente, nadie lo duda, pero algo que permanece igual que en otros, es que en Walt Disney World hacen magia, cuando se trata de pasar de un día a otro de la celebración de Halloween a la de Navidad. Igual que en años anteriores, en su Reino Mágico comenzaron bien temprano las actividades navideñas, el 6 de noviembre, unas llenas de color, de alegría y del toque de magia que caracteriza a ese parque de Disney.

Claro, hay ajustes provocados por la todavía existente pandemia del coronavirus. “Los invitamos a venir a nuestros parques y a disfrutar de todas las actividades de una manera segura, con personajes, actividades especiales, mercancía nueva y comida de temporada”, indicó Sarah Domenech, portavoz de Walt Disney World, durante en una presentación exclusiva para la prensa. “Los eventos durarán hasta el 30 de diciembre y aunque ya empezaron en Magic Kingdom, en Animal Kingdom y en Hollywood Studios, tanto en Epcot como en los hoteles y algunas de Disney Springs, empezarán más adelante”, dijo Domenech.

En Magic Kingdom, toda la calle de Main Street está decorada con cientos de guirnaldas, árboles y accesorios navideños. Por allí desfilan diariamente los personajes, en sus carrozas, pero a tono con la época de pandemia, y para evitar aglomeraciones, son mini desfiles, que incluso no aparecen en el programa y se presentan de sorpresa. De todas maneras, cumplen muy bien su cometido, de que los visitantes puedan ver a sus personajes favoritos, entre ellos las princesas de Disney, Mickey Mouse, en su “Mickey’s Holiday Cavalcade” y por supuesto Santa Clós, todo con música y vestuarios de la temporada. Una agradable sorpresa también es ver a los soldaditos de plomo, uno de los grandes favoritos del tradicional desfile navideño que hacen en la fiesta especial de “Mickey’s Very Merry Christmas”, que este año tuvo que ser cancelada.

En Magic Kingdom, toda la calle de Main Street está decorada con cientos de guirnaldas, árboles y accesorios navideños. (Gregorio Mayí) (ELNUEVODIA.COM)

Además hay presentaciones especiales, como las del cuarteto a capella Dappen Dans, mercancía de temporada (como unos Crocs navideños) y el toque dulce que no puede faltar, pero aquí hay que destacar que debido a las limitaciones de la cantidad de personas en las tiendas y restaurantes, el tiempo de espera para comprar, es largo. La mejor recomendación es ordenar la comida usando la opción de “Mobile Food Order”, en el app de “My Disney Experience” y en las tiendas entrar solamente las personas que van a comprar, mientras otros del grupo viajero se quedan con los niños afuera o disfrutan de las atracciones.

Para evitar aglomeraciones, en Magic Kindom se llevan a cabo mini desfiles, que incluso no aparecen en el programa y se presentan de sorpresa. (Gregorio Mayí) (ELNUEVODIA.COM)

Todas las atracciones están abiertas en Navidad y por el momento no hay FastPass+, aunque todos esperan con ansias que Disney anuncie la vuelta de estos, para aliviar las filas que se están hacienda cada vez más largas. Y es que aunque los parques siguen teniendo capacidad limitada debido al COVID-19, cada vez son más los visitantes que se animan a ir.

Ya se sabía que el Castillo de Cinderella no tendrá el efecto de luces acostumbrados de Navidad, cuando se convertía en un castillo helado, con las hermanas Elsa y Anna, de Frozen, ni tampoco los espectaculares fuegos artificiales navideños, pero sí este año tienen proyecciones especiales que hacen sobre el castillo, algo que dejó sonrisas, muchas fotos y aplausos de todos los visitantes de estos primeros días del evento. Estas proyecciones que se hacen al anochecer, “visten” de color y fantasía el castillo símbolo de Disney y cambian cada 15 minutos.

Los desfiles en Magic Kindom incluyen la presencia de las princesas. (Gregorio Mayí) (ELNUEVODIA.COM)

Actividades en otros parques

Muy a tono con la época navideña, Santa Clós estará en todos los parques de Disney de Orlando. En Animal Kingdom, estará navegando por el río Discovery; en Hollywood Studios viajará en un auto descapotable, en Epcot se irá “de gira” por los pabellones de los países, en una carroza tirada por caballos, mientras que en Disney Springs también hará, junto a la señora Clós, un recorrido acuático.

Pero las actividades, no solo se limitan a Santa Clós, porque también esos otros parques tienen eventos y decoración de la temporada. En Hollywood Studios ya puede verse como el Hollywood Tower Hotel se convierte en un hotel navideño, gracias a sus proyecciones temáticas que lo hacen ver como un hotel de “Toy Story”, entre otras transformaciones. También el show “For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration” tiene un final especial festivo y hay comidas especiales, como las de Minnie Mouse.

Epcot será el último en unirse a la gran celebración navideña, ya que todavía está ofreciendo su versión especial de este año del International Food & Wine Festival, hasta el 22 de noviembre. A partir del 27, tendrán el Festival of the Holidays, con comida temática alrededor de los pabellones de los países (y el regreso del muy solicitado coquito boricua), el recorrido de personajes como Elsa y Anna, de “Frozen” y entretenimiento que incluyen el Mariachi Cobre, presentando “Las posadas mexicanas”.

Parte de la mercancía de temporada incluyen unos Crocs navideños. (Gregorio Mayí) (ELNUEVODIA.COM)

Para visitar los parques de Walt Disney World todavía se requiere reservación y siguen en marcha todas las medidas de seguridad por el COVID-19, incluyendo el uso de mascarilla. Es importante verificar disponibilidad para el día que se quiere visitar y reservar cuanto antes. Solo se puede reservar un parque por día. Un vistazo rápido mostró que el parque de Hollywood Studios aparece sin reservación disponible prácticamente durante todo el mes de diciembre. En waltdisneyworld.com pueden verse horarios y detalles de todos los parques, y es importante abrir la cuenta (gratuita) en el app de My Disney Experience, que tiene toda la información necesaria para antes de llegar y lo que necesita durante su visita.