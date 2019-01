Con la devastación emocional todavía en el tono de su voz tras sufrir una grave lesión que puso fin la noche del viernes a su temporada en la NBA, el armador boricua José Juan Barea confirmó a El Nuevo Día en entrevista telefónica la rotura completa del tendón de Aquiles según reveló un MRI.

NBA Momento que JJ Barea sufre la lesión en el tendón de Aquiles. ?? Posted by All Sport News on Saturday, January 12, 2019

“Es fuerte. Son cosas que pasan. Fue una jugada que caí mal y también me cayeron encima a la vez. Todo pasó a la misma vez. Es fuerte porque jugar baloncesto es lo más que me gusta hacer en mi vida”, dijo Barea vía telefónica este sábado.

Irónicamente, la lesión llega en el momento de mejor rendimiento en la carrera de Barea, a pesar de que ya tiene 34 años y estaba en su decimotercera campaña en la NBA, la mejor liga de básquet del mundo. Es precisamente eso lo que al parecer lo llena de más frustración.

Barea estaba promediando 10.9 puntos por juego con 5.6 asistencias y 2.5 rebotes en una media de apenas 19.8 minutos. Esos números están apenas un poco por debajo de las mejores estadísticas de su carrera, pero estaba registrando su mejor promedio en puntos y asistencias por cada 36 minutos jugados, con 19.9 y 10.1, respectivamente.

“Lo más que me gusta hacer es jugar básquet para este equipo (Dallas) y los veranos con la Selección de Puerto Rico. Para esto es que yo vivo. Es lo más que me gusta hacer fuera de mi familia. Es fuerte y no voy a poder hacerlo por un tiempo”, reconoció.

Pero el golpe emocional no ha minado su espíritu competitivo y dijo que tomará esta experiencia como otro reto más.

“No me voy a quitar. Todavía me queda bastante. Sé que estoy jugando un tremendo baloncesto. Voy a trabajar duro. Me voy a operar lo más rápido posible, en los próximos días. Hay que meterle mano lo más pronto posible”, dijo.

Los pronósticos de recuperación son variados, pero en términos generales no debe regresar a cancha antes de un año, si su operación y posterior rehabilitación son satisfactorias. Esto colocaría al base mayagüezano retornando a la acción a mediados de la temporada 2019-2020.

Barea está consciente también que los pronósticos tras una lesión en el tendón de Aquiles no son alentadores, especialmente en un jugador de su edad.

“Sé que puedo recuperarme (de la lesión) y lo voy a ver como otro reto, como cuando estaba tratando de llegar a la NBA. Voy a prepararme y trabajar lo más duro posible. Sé que lo mental y la experiencia está. Sé que la oportunidad va a estar”.