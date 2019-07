El delantero Brian Conklin fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la temporada 2019, informó el viernes el Baloncesto Superior Nacional (BSN).



Conklin militó en la primera parte de la temporada con los Piratas de Quebradillas y en la segunda parte con los Indios de Mayagüez, lo que convierte al importado en el primer jugador en ganar el premio en dos equipos diferentes en la misma temporada, dijo el BSN en un comunicado de prensa.



Con Quebradillas Conklin tuvo promedio de 15.64 puntos y 5.5 rebotes en 14 partidos. En ese periodo los Piratas jugaron para marca de 10-4, para ocupar el primer lugar del BSN.



“En Quebradillas la meta era competir por un campeonato y tenían buenas piezas en el equipo. Creía que por mi actuación me iban a dejar en el equipo, pero sabía que iban a traer a Reyshawn (Terry)”, explicó Conklin en el comunicado.



Al salir de Quebradillas, Conklin firmó con los Indios de Mayagüez que estaban en último lugar con marca de 5-9 y terminaron sextos con récord de 18-18. Con los Indios promedió 17.64 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias en 22 partidos, cambiando su rol de uno de complemento en Quebradillas a uno principal en Mayagüez.



“Rápidamente Mayagüez me firmó y me dieron un rol principal que solamente había tenido en Australia. Al saber eso, tuve que cambiar mi mentalidad para jugar a un nivel más alto noche tras noche”, añadió el jugador de 29 años que también recibió el premio de Jugador Más Valioso en la temporada 2014-2015 en Australia con el club Townsville.



Sobre la reacción de los Indios en la segunda parte de la temporada, Conklin habló de la importancia de traer al técnico Flor Meléndez “La llegada de Flor fue positiva porque además de traer esa pasión por el juego, él espera un cierto nivel de juego. Flor trajo un sistema que permitió sacar lo mejor de cada jugador y también nos exigía defender, si no defendíamos, no jugábamos”.



En las votaciones Conklin dominó con 20 votos de primer lugar, cinco (5) votos de segundo lugar y dos (2) de tercer lugar para 117 puntos. En segundo lugar finalizó Greg Smith de Bayamón con 71 puntos, incluyendo cinco (5) votos de primer lugar. Isaac Sosa de San Germán acabó tercero con 31 puntos que incluyó dos (2) votos de primer lugar.



Al momento el jugador está escuchando ofertas de Australia, Europa y Asia. También tiene en sus planes regresar la próxima temporada con los Indios.



“Siempre es un honor jugar en Puerto Rico”, finalizó diciendo.