Los últimos episodios de "The Last Dance" ya se emitieron este pasado domingo, pero ESPN tiene un programa más para mostrar sobre el sexto campeonato de los Bulls de Chicago.

ESPN transmitirá "Game 6: The Movie" este miércoles a las 9:00 de la noche después de retransmitir los episodios 9 y 10 del documental "The Last Dance". La nueva cinta presentará imágenes del juego capturadas por cinco cámaras de NBA Entertainment y marca la primera vez que el juego está disponible para ver en alta definición.

Los Bulls derrotaron al Jazz de Utah 87–86 cuando Michael Jordan encestó la canasta ganadora del juego con 5.2 segundos restantes para coronar su sexto campeonato en ocho temporadas.

El productor ejecutivo Gregg Winik, que tenía el mismo título para NBA Entertainment durante la temporada de campeonato de los Bulls, dijo que la lluvia de ideas sobre el sexto juego comenzó compilando los últimos 40 segundos del partido para el episodio final de "The Last Dance". Después de que pudieron hacer eso, comenzó a expandirse en un proyecto propio. Winik y su equipo luego tomaron la transmisión de NBC y comenzaron a grabar imágenes para obtener el producto completo.

La alta definición todavía estaba en pañales en 1998. De hecho, el primer evento deportivo importante que se transmitió en alta definición no ocurrió hasta el Super Bowl 34 en enero de 2000.

Connor Schell, vicepresidente ejecutivo de contenido de ESPN, dijo que hubo conversaciones sobre mostrar la transmisión original de NBC, hasta que las discusiones giraron en torno a una presentación mejorada.

La película incluirá los comentarios originales para NBC de Bob Costas, Isiah Thomas, Doug Collins, Ahmad Rashad y Jim Gray.