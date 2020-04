La salud del veterano dirigente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Flor Meléndez, continúa mejorando, tras arrojar positivo al coronavirus COVID-19, y es posible que mañana, miércoles, reciba el alta médica, según informó su hija Yanira Meléndez.

“Papi está mucho mejor. Hoy el doctor me dijo que lo más seguro lo sacan de aislamiento y que mañana le podrían dar de alta”, dijo Yanira a El Nuevo Día.

“Le han podido controlar la fiebre –que era el único síntoma que tenía cuando llegó al hospital- y está superbién. Una vez salga del hospital estará otros 12 días en aislamiento en nuestra casa”, agregó la madre del canastero colegial Jhivvan Jackson Meléndez.

El pasado domingo, la familia Meléndez anunció el positivo de Meléndez al coronavirus, luego de que haber sido hospitalizado por un malestar en el estómago, por lo que comenzó a deshidratarse. Por tal razón fue llevado a un hospital en el área metropolitana el pasado jueves y allí le hicieron la prueba del coronavirus. El domingo se confirmó que el resultado fue positivo.

“El hecho que el médico nos hable que mañana podrían darle de alta, es un alivio para todos nosotros. No lo hemos visto desde el jueves que lo dejamos en el hospital, pero hablamos con él todo el tiempo. Si todo sigue bien esperamos mañana la confirmación del alta y así tenerlo aquí, aunque sea en aislamiento”, comentó Yanira.

Flor, de 73 años y mentor de los Indios de Mayaguez en el BSN, no fue el único integrante de la familia que dio positivo a este virus. Su esposa Nilda Barrios también dio positivo. Yanira dijo que su progenitora continúa sin síntomas en su residencia. “Gracias a Dios, mami sigue muy bien. No ha tenido síntomas y continúa en aislamiento en la casa. Papi, obviamente, ha estado preocupado por ella al no estar juntos, pero sabe que ella está bien”, dijo Yanira al agregar que la familia mantiene la tranquilidad dentro de las circunstancias para darle a sus progenitores “el apoyo que necesitan en este momento”.