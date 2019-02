Joe Harris, de los Nets de Brooklyn, aguantó la ventaja frente a Stephen Curry, de los Warriors del Golden State, para ganar la competencia de tres puntos de la NBA.

Joe Harris goes perfect on his money ball rack and wins the #MtnDew3PT contest with a final round score of 26! #NBAAllStar #WeGoHard #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/xw7WABBHeW — NBA (@NBA) February 17, 2019

Harris encestó 12 tiros consecutivos en un punto del último asalto en camino a terminar con 26 puntos. Curry terminó segundo en la final con 24 tripletas. Buddy Hield, de los Kings de Sacramento, llegó tercero con 19 puntos.

La estrella de los Warriors atinó sus primeros nueve tiros en el último round, pero luego falló tres de cinco intentos en el medio del arco.

Curry ganó el primer asalto con 27 puntos de 34 tantos posibles de conseguir. Le siguió Hield con 26 y Harris con 25 para atrapar los últimos puestos de la final.

#StephCurry knocks down ?? STRAIGHT en route to a first round score of 27! #MtnDew3PT #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/vx5pgSorIi — NBA (@NBA) February 17, 2019

Compitieron 10 canasteros y siete se eliminaron en el primer asalto.