Ricardo, Dalmau, presidente del Baloncesto Superior Nacional (BSN), le dio la bienvenida al receptor de los Cardinals de San Luis, Yadier Molina, luego de entrar al organismo como socio de la franquicia de los Vaqueros de Bayamón.

La semana pasada, los Vaqueros anunciaron la entrada de Molina a la organización como “socio” sin ofrecer más detalles de cuál será su participación en la administración.

El Nuevo Día supo que Molina y el apoderado del equipo, Alfredo Gotay, aún discuten la cantidad de acciones que el estelar jugador de las Mayores adquirirá en el conjunto. Existe una posibilidad que adquiera la mitad o un poco más de la mitad de las acciones, dijo una fuente a este diario. Sí trascendió que Gotay continuará como apoderado.

Mientras tanto, Dalmau vio con buenos ojos la llegada de una figura como la de Molina al BSN. “Es muy positivo ver que atletas del calibre de Yadier decidan hacerse parte de franquicias del BSN. Veo muy positiva su incursión al BSN”, dijo ayer Dalmau a El Nuevo Día.

Al momento, el exjugador del BSN dijo que no ha conversado con Gotay sobre cuál será la participación de Molina en la administración de los Vaqueros. Recordó que Gotay deberá presentar a Molina a la liga en caso de unirlo a la franquicia como apoderado o coapoderado.

“Por todo lo que ha pasado con esto del coronavirus no he tenido tiempo para conversar con Gotay. Si desea nombrarlo apoderado o coapoderado deberá presentarlo a la liga, pero si solo es como socio no tiene que hacerlo, según establece el reglamento”, dijo. “Gotay es una persona de mi confianza y el que decida abrirle las puertas a Yadier en su equipo, lo veo con buenos ojos”, prosiguió.

Esta es la primera vez que Molina es parte de la gerencia de una franquicia del BSN. En el Béisbol Doble A es apoderado de los Guardianes de Dorado.

Ante la emergencia por el coronavirus, el torneo del BSN está en pausa hasta nuevo aviso, al igual que otras ligas locales como el Béisbol Doble A, el Voleibol Superior Femenino, y la LAI.

Dalmau dijo que semanalmente habrá conversaciones con los apoderados para actualizar los planes de acuerdo a las medidas que el gobierno local vaya tomando con relación a la propagación de este virus en la isla