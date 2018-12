Stephen Curry cumplió su promesa en el mejor día del año.

La estrella de los Warriors de Golden State le regaló en Navidad las nuevas Under Armour Curry 6 a Riley Morrison, la niña que le escribió una carta que se hizo viral en las redes sociales el pasado noviembre en la que le cuestionaba por qué las 'Curry 5's' estaban solo disponibles en tamaño de varones en el portal de la marca de calzado deportivo.

.@StephenCurry30 sent two pairs of the Under Armour Curry 6 to Riley, the young fan who asked Steph to make his shoes for girls.



?? @Morn24 pic.twitter.com/nj1CDKISsl