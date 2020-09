Los Nuggets de Denver alteraron el libreto de la postemporada de la NBA. LeBron James ya no se verá con su homólogo Kawhi Leonard por la supremacía de Los Ángeles en busca de ponchar su décimo boleto a la final de la liga en su carrera.

En la “burbuja” de Walt Disney World, los Lakers tendrán ahora como obstáculo principal a unos inspirados Nuggets de Denver, encabezados por la estelar dupla del serbio Nikola Jokic y del canadiense Jamal Murray, en la serie final de la Conferencia del Oeste con la meta de avanzar a su primera serie de campeonato de la NBA en una década.

A partir de hoy en el inicio de la serie, los Lakers y los Nuggets se reencuentran por primera vez en los playoffs desde el 2009, cuando el fenecido Kobe Bryant era el rostro de Los Ángeles y Carmelo Anthony el de Denver. En aquella ocasión, el quinteto de Hollywood ganó la serie en seis juegos.

Once años después, los Nuggets regresan a la final del Oeste haciendo historia. Es el único equipo que se ha recuperado de una desventaja de 3-1 en dos ocasiones en una misma postemporada. Primero contra el Jazz de Utah en la ronda inicial y luego frente a los Clippers en la semifinal del Oeste, superando todos los pronósticos.

Y si alguien sabe algo de semejantes recuperaciones es James, quien en el 2016 borró junto a los Cavaliers de Cleveland un déficit similar para ganar el título de la liga frente a los Warriors de Golden State.

Denver, que nunca ha jugado en una final de la NBA, acumuló récord de 1-3 contra los Lakers, líderes de la conferencia, durante la temporada regular. De hecho, los Lakers han ganado todas las seis citas que han tenido con los Nuggets en los playoffs.

Aparte de la figura de James, el pareo más interesante de la serie será entre Jokic y Anthony Davis.

Ambos son los principales hombres grandes de la NBA, exhibiendo el nuevo modelo de lo que un centro debe ser en la cancha: anotar en cualquier parte de la cancha y con destrezas defensivas que no se limitan en la pintura.

Davis, finalista para el premio de Defensa del Año, promedia 27.6 puntos, 10.9 rebotes y 4.1 asistencias en la postemporada, mientras que Jokic lo sigue de cerca con medias de 25.4 unidades, 10.8 rebotes y 6.0 asistencias.

Mientras que James y Davis cargan con la ofensiva de los Lakers (52.9 puntos entre los dos en los playoffs), los Nuggets apostarán también al buen momento de Murray, líder anotador de la escuadra con 26.7 puntos, más 6.3 asistencias.

Clave el banco de Denver

Para emparejar la pelea, Denver necesitará aportaciones elevadas del alero Michael Porter Jr. (11.1 puntos), del escolta Gary Harris (9.2 puntos) y del delantero Paul Millsap (8.4 puntos).

En las estadísticas de estos playoffs, los Lakers superan a los Nuggets por poco margen en puntos anotados (113.4 vs. 111.3), rebotes (45.7 vs. 44.1 rebotes), robos de balón (8.6 vs. 8.0) y bloqueos (6.6 vs. 4.6).

Factor Rajon Rondo

Los Ángeles también tiene algo a su favor: el regreso del armador Rajon Rondo, de 34 años y con experiencia de campeonato. Frente a Houston en la semifinal del Oeste, Rondo, regresando de una lesión, promedió 10.6 puntos y 7.0 asistencias por juego.

El escolta Kyle Kuzma es la tercera opción anotadora de los Lakers con 11.0 puntos. Si James y Davis son frenados, jugadores como Danny Green (8.5 puntos), y los escoltas Kentavious Caldwell-Pope (9.2 puntos) y Alex Caruso (6.9 puntos) tienen que sacar la cara por el quinteto que ha perdido los dos primeros juegos de la primera ronda y semifinales, ante Portland y Houston, respectivamente, antes de ganar los siguientes cuatro compromisos.