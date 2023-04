El escolta de los Osos de Manatí, Alex Morales, es uno los novatos de más impacto en lo que va de temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Desde que debutó el 1 de abril con el conjunto manatieño, registra 16.1 tantos, 7.8 rebotes, 3.9 asistencias y un robo de balón por cotejo.

Además, dispara para un 62% en tiros de dos puntos.

“Cuando llegué, me dijeron que simplemente fuera yo. El ‘coaching staff’ me ha hecho sentir cómodo desde el primer día”, dijo Morales a El Nuevo Día.

El también armador, de 6′6″ de estatura, viene de militar con el Lakeland Magic en la NBA G-League, donde promedió 6.4 tantos y 5.0 rebotes por partido. Allí compartió vestuario con el alero de los Leones de Ponce, Aleem Ford.

“Antes de llegar aquí, trabajé muchas cosas en la G-League. Confío en seguir desarrollándome en la isla. Esta organización la llevan muy bien y estoy empezando a amar este lugar”, agregó el jugador de 25 años.

Morales, de ascendencia puertorriqueña, nació en Nueva Jersey y fue reclamado en el sorteo de jugadores del BSN en 2022 en el sexto turno por los entonces Brujos de Guayama. No jugó en el pasado torneo y ahora hizo debut con Manatí, cuyo apoderado -el cantante Ozuna- adquirió a los Brujos y los trasladó a este municipio.

A nivel colegial en la NCAA, Morales terminó su carrera con la Universidad de Wagner en 2022. Ganó campañas seguidas el Jugador del Año de su conferencia. También un Defensa del Año.

Candidato a Novato del Año

Con los números acumulados hasta ahora en el BSN, Morales ya presentó su candidatura a Novato del Año. Si bien queda mucha temporada, sus números van en alza.

En la victoria del 23 de abril sobre los Grises de Humacao, Morales estableció una marca personal de anotaciones con 33 puntos y 10 rebotes. Luego, en el revés ante los Mets de Guaynabo, aportó 20 unidades, 12 rebotes y siete asistencias.

“He ganado varios premios en mi carrera, pero no pienso mucho en ello. Mi trabajo es ayudar al equipo, aunque no anote puntos. Prefiero irme con cero puntos, pero tres robos de balón. Yo siempre quiero ganar. Obviamente mediante avance la temporada, lo del Novato del Año del BSN me vendrá a la mente, pero que pase lo que tenga que pasar”, sostuvo.

Morales es uno de los rostros jóvenes que el Equipo Nacional adulto debe estar considerando para su programa. El jugador dijo que ha estado en contacto con “personal” de la Selección Nacional. Incluso, Morales debe ser candidato para integrar el equipo que jugará en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador.

“Sí, he estado en contacto con varias personas. Quiero que llegue ese momento. Me encantaría y sería un honor. Mi abuelo, que era de San Juan, falleció el año pasado. Sería un gran honor para mí ponerme esa camiseta en el pecho y rendirle tributo. Si Dios quiere, ahí estaré. Cien por ciento que quiero representar a Puerto Rico”, apuntó.

Morales y los Osos, que ocupan el último puesto de la Sección A de la tabla, regresan a la acción el viernes ante Ponce.