Alex Morales y otros cinco jugadores puertorriqueños abren una nueva temporada en la NBA

La temporada 2026-2027 de la NBA comienza este martes con presencia puertorriqueña en varias franquicias, incluyendo al experimentado José Alvarado con los Knicks de Nueva York y al novato Yaxel Lendeborg con los Warriors de Golden State.

También figuran Julian Strawther, de los Nuggets de Denver; Bryant Carter, de los Spurs de San Antonio; y Alex Morales y Jonathan Isaac, ambos con el Magic de Orlando.

Sin embargo, no todos estarán disponibles para entrar en cancha desde el comienzo. Strawther se perderá las primeras semanas de acción debido a una lesión de rodilla.

Alvarado comenzará este martes una nueva campaña con los campeones Knicks, con los que acordó un nuevo contrato durante el verano.

1 / 15 | En imágenes: José Alvarado llega a La Perla con el trofeo Larry O'Brien. José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla. - Xavier Araújo 1 / 15 En imágenes: José Alvarado llega a La Perla con el trofeo Larry O'Brien José Alvarado durante su visita a la cancha de baloncesto en La Perla. Xavier Araújo Compartir

Los Knicks recibirán a LeBron James y a los Sixers de Filadelfia en el juego inaugural.

El armador de la Selección Nacional irá a su sexta temporada en la liga.

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Una de las principales novedades entre los jugadores será Lendeborg, quien se prepara para su primera temporada con los Warriors.

El dirigente Steve Kerr ha considerado utilizarlo en el cuadro titular desde el comienzo de la campaña.

Lendeborg, de padres dominicanos, nació en Puerto Rico y se crió principalmente en Nueva Jersey.

Strawther tendrá que esperar

Strawther, por su parte, comenzará su cuarta temporada con Denver en la lista de lesionados después de sufrir un esguince en la rodilla izquierda durante un encuentro de pretemporada frente a los Clippers de Los Ángeles.

Los Nuggets informaron que el jugador será reevaluado dentro de seis semanas, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para su regreso.

Este martes también trascendió que Strawther no llegó a un acuerdo para una extensión de contrato con los Nuggets, por lo que será agente libre restringido en el próximo verano.

En la campaña pasada, Strawther participó en 57 encuentros y promedió 7.2 puntos por partido.

Morales mantiene una oportunidad con Orlando

Mientras tanto, Morales figura entre los jugadores del Magic mediante un contrato de dos vías, que le permite alternar entre la NBA y la G-League.

Morales debutó con el Magic en la pasada temporada. Apareció en cuatro juegos.

“Alex está supercontento con esta oportunidad. Él trabajó fuerte en la temporada muerta en las facilidades del equipo y su meta ahora es conseguir un contrato a tiempo completo con el equipo”, dijo su agente Al Maldonado a El Nuevo Día.

Isaac, otro jugador de ascendencia puertorriqueña, también pertenece al Magic.

En tanto, Carter Bryant, de los Spurs, se prepara para su segunda campaña en la liga.

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Carter Bryant (con el balón) y los Spurs abren la campaña ante el Thunder. (Tony Gutierrez)

El nieto del exbaloncelista Mike Torres promedió 4.2 puntos y 2.5 rebotes durante su primera temporada.

Los Spurs abrirán este martes la campaña ante el Thunder de Oklahoma City.

De otra parte, Enrique Freeman fue dejado en libertad por los Timberwolves de Minnesota, organización con la que tenía un contrato de dos vías.

Por su parte, Phillip Wheeler tampoco consiguió permanecer en la plantilla de los Suns de Phoenix luego de participar en los entrenamientos y la pretemporada.

Wheeler podría jugar con Valley Suns de la G-League.

Boricuas en nómina

-José Alvarado - Knicks

-Julian Strawther - Nuggets

-Carter Bryant - Spurs

-Jonathan Isaac - Magic

-Yaxel Lendeborg - Warriors