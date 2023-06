Mientras Alexander Kappos anotaba un triple en una de las jugadas ensayadas de la Preselección Nacional de baloncesto masculino, durante un entrenamiento el miércoles en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan, se escuchó al joven armador André Curbelo cuestionar: “¿Cómo se defiende eso?”.

Acto seguido, Kappos –de 6′10″ de estatura– prosiguió de forma agresiva en un ‘drill’, confirmando el por qué el cuerpo técnico de la Selección no tan solo “sembró” su nombre para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, sino que también medita y evalúa llevárselo al Mundial.

“Es uno de esos nombres que estamos evaluando más allá. Se ha convertido en un jugador de estilo europeo. Hemos visto su mejoría en todo su juego. El ‘IQ’ ha mejorado mucho”, dijo el dirigente Nelson Colón, quien corrió la práctica del combinado patrio junto a Christian Dalmau, el asistente Jorge Rincón y Antonio “Puruco” Látimer, que trabaja con los hombres grandes.

PUBLICIDAD

Colón mencionó precisamente a Kappos junto a su compañero de equipo en los Grises de Humacao, el veterano escolta Gaby Belardo, así como el delantero Dimencio Vaughn y al centro Arnaldo Toro, como los cuatro jugadores que compondrán el núcleo del Equipo Nacional en la justa regional.

También estuvieron en el entrenamiento el base Luis Rivera, Rafael Pinzón, Jase Febres, Christian Negrón y Xavier Zambrana, aunque este último no irá a El Salvador.

Se espera que mediante avance la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), se sigan uniendo jugadores. Igualmente, que se defina al piloto de la Selección en los Centroamericanos.

Dicho nombre saldrá de la serie de cuartos de final entre los campeones Vaqueros de Bayamón (Colón) y los Indios de Mayagüez (Dalmau), y no del otro enfrentamiento de Piratas de Quebradillas y Gigantes de Carolina, donde dirigen los asistentes de la Selección, Rafael “Pachy” Cruz y Carlos González.

Christian Dalmau, entrenador de los Indios de Mayagüez, y candidato a dirigir a Puerto Rico en los Centroamericanos. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Ahora mismo, nuestra decisión está basada en la serie de Bayamón y Mayagüez. De ahí saldrá el entrenador. Eso es decisión mía. Tenerlos aquí es importante. Obviamente se deben a sus equipos, así que el que pase a una segunda ronda, no logrará estar aquí”, reveló el gerente general Carlos Arroyo.

“Conozco a Christian hace años. Es su primera vez con la Selección. Entendí que, de la manera en que trabaja con los muchachos, demanda disciplina, respeto. Entienden su juego. Él siempre ha sido bien responsable. Los patrones… me llamó la atención. Es uno de esos entrenadores jóvenes que lo está haciendo bien. Quiero que, de ahora en adelante, los Centroamericanos y ese tipo de torneos sirva para taller y desarrollo. No solo de jugadores, sino de también entrenadores jóvenes para poder verlos y evaluarlos. Que tengan esa oportunidad de dirigir en sistema FIBA. Es parte de la visión de nosotros. Estamos contentos de que esté aquí. Jugó en la Selección. Los muchachos, además, conocen la trayectoria de Christian”, añadió.

PUBLICIDAD

Dalmau: “Es un privilegio”

Por otro lado, Dalmau aseguró que no lo pensó dos veces cuando recibió la llamada de Arroyo para unirse al cuerpo técnico.

“Recibir esa llamada es un privilegio”, destacó.

“Es un orgullo ser parte de esto. En esta etapa, una diferente, cuando Carlos me llamó y me dejó saber lo que él quería, no había nada que pensar. Solo le dije que cuándo me necesitaba. Conozco a Nelson (Colón) de años. Esto es algo que hacemos todos los días. Entiendo lo que él quiere hacer. Tenemos que hacer una combinación. Para mi es perfecto, porque soy un coach que mientras más otras personas aporten, mejor para el grupo”, indicó.

Eso sí, Dalmau aseguro que, de avanzar a semifinales del BSN, sus figuras en el conjunto mayagüezano, entiéndase Jordan Cintrón, Georgie Pacheco y Johned Walker, no jugarían en San Salvador.

“Si pasamos a semifinales, tenemos que seguir jugando. Son mis grandes jugadores. No pueden irse. Si nos quedamos todos, nos quedamos todos”, repitió con una sonrisa.

Curbelo y Pinzón se gozan la experiencia

André Curbelo lucha por un balón durante el entrenamiento del miércoles de la Preselección Nacional. (Ramon "Tonito" Zayas)

En tanto, los universitarios Curbelo y Pinzón mostraron su agradecimiento con el cuerpo técnico de Puerto Rico por la invitación a los entrenamientos, con miras a que formen parte del equipo que defenderá la medalla de oro obtenida en Barranquilla 2018.

“Ha sido bien buena la experiencia. Es otro nivel. Otra dinámica y vibra. Tengo que pensar como adulto. Saber que no estoy en ‘college’. Estoy súper agradecido con la oportunidad. Esto es una bendición que a no todo el mundo se le da. Voy con todo y a por esa medalla de oro si se me da el chance”, dijo Curbelo.

PUBLICIDAD

A lo que Pinzón agregó: “Súper agradecido. Aprendiendo de todos ellos. Tremendos entrenadores”.

Colón, de hecho, resaltó el compromiso de ambos canasteros.

“Son jugadores de proyección. El compromiso de ellos es total. En la medida que pasen más tiempo y empiecen a chocar con hombres, (lo digo porque juegan contra niños en la NCAA), van a madurar”, apuntó.

El torneo masculino de baloncesto en los Centroamericanos se llevará a cabo del 1 al 5 de julio.

Los boricuas pertenecen al Grupo B junto a Cuba, México y el anfitrión El Salvador.

El B está compuesto por Islas Vírgenes, Nicaragua, Bahamas y República Dominicana.