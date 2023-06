Los Atléticos de San Germán cuentan con el delantero Josué Erazo durante toda la acción de los cuartos de final y también para las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN), en caso de sacar del camino a los Cangrejeros de Santurce en la primera ronda de la postemporada.

El apoderado de la franquicia del “Monstruo Anaranjado”, José “Cheo” Rivera, puso un sello de “intocable” al valioso canastero de la escuadra -que busca repetir su pase a la final- cuando éste figura en el listado de la Preselección Nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Erazo es uno de los 10 jugadores de la Preselección que está participando en los cuartos de final.

Además de Erazo, están Angel Matías, Alfonso Plummer e Isaiah Palermo, de los Cangrejeros; Georgie Pacheco, Jordan Cintrón y Johned Walker, de los Indios de Mayagüez; y Jesús Cruz, Julián Torres y Janiel Jafet Romer, de los Gigantes de Carolina.

Rivera informó que hay un acuerdo entre la junta de apoderados de la liga y la Federación de Baloncesto local para no convocar a los activos jugadores activos en la postemporada.

El líder federativo, Yum Ramos, dijo en pasados días que el grupo de jugadores estaría viajando entre el 28 y 29 de junio a San Salvador. Para el 28, hay tres partidos en calendario: San Germán vs. Santurce, jugando el sexto partido, y Mayaguez vs. Bayamón, el quinto. Carolina y Quebradillas jugarán el sexto partido el día 29. La serie entre Arecibo y Guaynabo no presenta ningún jugador en la Preselección.

Si se produce una barrida en cuatro juegos, entonces hay una posibilidad de que los jugadores eliminados puedan hacer el viaje.

Georgie Pacheco fue convocado a la Preselección, pero está activo en los playoffs del BSN con los Indios. (Jorge A Ramirez Portela)

“Se mantiene jugando en San Germán (si avanzamos a semifinales)“, dijo Rivera a El Nuevo Día sobre Erazo.

“Para los Centroamericanos siempre se habló de que los jugadores en equipos jugando se mantienen. No se va a tocar jugadores. Si nos eliminamos, son otros 20 pesos. Mientras tanto, no”, agregó Rivera.

Los jugadores convocados para la Copa Mundial de FIBA 2023 tienen que estar disponibles para el 28 de julio. El BSN aún no ha confirmado si habrá cambios en el calendario preliminar de los playoffs, tras la última modificación en el itinerario de las series de cuartos de final. Originalmente, la serie final iba a llegar al 30 de julio en caso de un séptimo juego.

Ahora mismo tampoco está claro quién va a dirigir el equipo en San Salvador, ya que el dirigente Nelson Colón (Bayamón) y sus asistentes Pachy Cruz (Quebradillas) y Carlos González (Carolina) están activos en los cuartos de final.

Las prácticas de la Preselección comenzaron hoy, martes. Colón estuvo presente aunque no estaría disponible para dirigir en los Juegos si su equipo avanza de ronda.

El presidente federativo, Yum Ramos, no quiso comentar sobre la disponibilidad de jugadores para los Centroamericanos.

“Cruzaremos ese río cuando lo tengamos que cruzar”, comentó a El Nuevo Día.

Otros jugadores convocados a los Juegos son André Curbelo, Ethan Thompson, Alexander Kappos, Mikel Brown, Luis Rivera, Rafael Pinzón, Gabriel Belardo, Jase Febres, Dimencio Vaughn y Christian Negrón.

Alex Morales, de los Osos de Manatí, quedó descartado al encontrarse en proceso de rehabilitar su rodilla.

Cintrón concentrado en el BSN

Si los Indios dan un palo al eliminar a los favoritos Vaqueros en los cuartos de final, Cintrón desea permanecer con la tribu en las semifinales.

“A ellos (Fbpur) les gustaría contar conmigo para San Salvador, pero mi enfoque principal ahora son los Indios de Mayagüez en la postemporada del BSN. Bayamón es un equipo complicado. Por eso tengo que enfocarme. Me quieren para el equipo de los Centroamericanos porque es un equipo joven, con talento que viene subiendo”, expresó Cintrón a este medio.