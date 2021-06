El director ejecutivo de FIBA-Américas, Carlos Alves, validó el reclamo del dirigente de la Selección Nacional de baloncesto femenina, Gerardo “Jerry” Batista, sobre la disparidad en las Copas Mundiales de ambos géneros a nivel adulto.

Durante el torneo AmeriCup celebrado este mes en el coliseo Roberto Clemente, Batista trajo este tema a la mesa al señalar que FIBA aumentó la cantidad de países participantes en el torneo masculino, de 24 a 32 equipos, en la pasada competencia de China 2019, y disminuyó las plazas en el femenino, de 16 a 12, para la próxima edición de Australia 2022.

Puerto Rico debutó en una competencia mundialista de baloncesto a nivel femenino en Tenerife 2018 y jugará por primera vez en su historia en unos Juegos Olímpicos durante este verano. El torneo en Tokio contará con la participación de 12 países.

“La única forma que nosotros, los países que queremos llegar a ese nivel, podemos progresar es enfrentándose a equipos de ese nivel. Al bajar los espacios en el Mundial, pues nos afecta”, expresó Batista en aquel momento.

Carlos Alves, director ejecutivo de FIBA-Américas. (Gerald Lopez-Cepero)

Al ser abordado sobre el tema, Alves indicó que la reducción en el nivel femenino se debió a que FIBA quiere tener un talento nivelado en el Mundial 2022, a la misma vez que responsabilizó a la entidad y a las federaciones, en tardar en ayudar a los programas de bajo recursos a progresar.

“La parte de la reducción, si hablamos técnicamente, sí tenemos un desafío en las Américas como tal. Viste en la AmeriCup que, de los 10 equipos participantes, hay una disparidad técnica. Tenemos cuatro espectaculares (Estados Unidos, Canadá, Brasil y Puerto Rico), dos o tres más que están ahí con un nivel bueno, que en los próximos años puedan elevar su nivel, y luego tienes tres o cuatro que el nivel está abajo”, señaló Alves en entrevista con El Nuevo Día vía telefónica desde Miami.

“¿Por qué está abajo? Porque hace 10 años no enfocamos. Tuvimos la capacidad de generar de una forma orgánica, pero no desarrollamos. No solo FIBA, también las federaciones, todo. Entonces ahora tenemos un problema que también es una oportunidad. La reducción en el Mundial nos permite tener un nivel homogéneo”, dijo.

“No te puedo hablar de todo todavía, pero sí te puedo decir que vendrán soluciones para que las federaciones que no van a estar en el Mundial, por la razón que te expliqué, tengan una mayor oportunidad de juego, de desarrollo, y elevar su nivel para que ojalá, en unos cuatro a ocho años, podamos tener un Mundial nivelado, de 16 a 32 federaciones. Pero, hay que ajustar, categorizar y segmentar de formas diferentes porque el nivel no es el mismo”, añadió.

Con una medalla histórica de plata en la AmeriCup, Puerto Rico logró avanzar a los torneos clasificatorios para Australia 2022 que será jugarán en febrero próximo. Cuatro equipos de América y Asia, seis de Europa y dos de África -16 en total- serán sorteados en cuatro competencias separadas con sedes por determinar. Los primeros tres quintetos de cada grupo avanzarán al Mundial, un formato similar al que Puerto Rico enfrentó para clasificar a las Olimpiadas en Francia.

“Es válido el reclamo (de Batista) pero hay maneras distintas de enderezar, de abordar este tema. No es solo a través de enviar 16, 24, 32 equipos a un Mundial. Hay que segmentar. Hay maneras distintas de proporcionar. Hay equipos que no tienen el mismo nivel de Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil, Francia, y Bélgica. Hay maneras distintas. En resumen, Batista tiene un fundamento, pero la solución no es solo abordar una sola competencia que es el Mundial (de Australia)”, sostuvo Alves.

✉ Email Michelle González celebra enérgica un canasto de tres puntos por Puerto Rico en el partido de la primera ronda ante Estados Unidos. (XAVIER GARCIA)

Antes del Americup femenino 2021, la última vez que el Coliseo Roberto Clemente tuvo acción fue antes de la pandemia en febrero de 2020. (XAVIER GARCIA)

La Selección ha contado con el apoyo de la afición local, que está aprovechando para ver el combinado antes de su histórico debut en las Olimpiadas. (XAVIER GARCIA)

Pamela Rosado inicia un 'fast break' en el partido ante Argentina, en el que posteriormente se lesionó. (David Villafane/Staff)

La armadora regular y capitana de la Selección femenina, Pamela Rosado, se lastimó una mano y no vio acción en el resto de la primera ronda del torneo. (David Villafane/Staff)

El juego de Dayshalee Salamán se ha visto más de la cuenta en la primera vuelta del Americup pues ante la lesión de la armadora regular Pamela Rosado, ha tenido que estar más minutos en cancha. (David Villafane/Staff)

La afición, de manera limitada por el COVID-19, ha dicho presente en el Clemente, y hasta allí llegó esté 'fan club' de Dayshalee. (David Villafane/Staff)

Cartelones con instrucciones de distanciamiento e higiene están colocados en diversas partes del Coliseo Roberto Clemente, que solo está recibiendo un 50% de su capacidad de fanáticos. (David Villafane/Staff)

Ali Gibson, una de las veteranas del equipo boricua que clasificó a las Olimpiadas de Tokio, busca atacar ante la defensa de una estadounidense. (XAVIER GARCIA)

Jennifer O'Neill toma un tiro brincado desde el área de tres puntos frente a Estados Unidos. (XAVIER GARCIA)

Tayra Meléndez, uno de los pilares de la Selección boricua, en el partido ante Venezuela. (David Villafane/Staff) Facebook

Siguen las burbujas

Aunque continúa la reapertura gradual tanto en Puerto Rico como en otros países al avanzar la vacunación contra el COVID-19, Alves adelantó que los próximos torneos de FIBA, como el inicio de la primera ventana del Mundial 2023 masculino en noviembre, se jugarán en formato de “burbujas”, dependiendo de la sede seleccionada.

Las sedes de noviembre todavía no han sido definidas.

“Caminamos día a día, como dicen en Puerto Rico, “pasito a pasito”, porque todo cambia y todo es fluctuante en cuanto a las cosas con la pandemia y a la capacidad que los países y nuestras federaciones tienen para confrontar la misma en este momento. Implícitamente, estoy diciendo que casi seguro que vamos a tener que jugar en burbuja”, dijo.

“¿Por qué? Tenemos tres grandes partes en América. El norte, donde la situación pandémica está mucho más controlada. Hemos visto mejoras. Centroamérica y Caribe también, una situación un poco mejor a lo que teníamos hace cinco meses. Ahora, en Sudamérica todavía tenemos problemas en gran parte por acceso a la vacuna. No es una situación homogénea que tenemos. En las próximas semanas tenemos una situación más clara”, explicó.

De Puerto Rico ser seleccionada para algunas de las ventanas, la opción de “burbuja” podría ser descartada por la apertura gradual que existe en la isla, donde el coliseo Roberto Clemente, sede de la pasada AmeriCup, abrió un 50 por ciento de su capacidad.