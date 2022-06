El mejor tirador de todos los tiempos. Así es como todos han estado llamando a Stephen Curry, de los Warriors de Golden State durante años, por razones obvias. Nadie en la historia del baloncesto ha hecho más triples o ha hecho que el arte de lanzar una pelota a través de un aro parezca más fácil que Curry.

Se ha ganado esa distinción. Y todavía parece que ha sido subestimado.

La cuestión es que Wardell Stephen Curry II no es solo el mejor tirador de todos los tiempos. Es hora de llamarlo finalmente por lo que es: uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Adelante, ponlo en la conversación más grande de todos los tiempos. Es un debate que nunca terminará de todos modos, y se ha ganado el derecho de estar allí por una sencilla razón.

Ha cambiado el juego. El triple es vital ahora, y Curry lo hizo así.

“Creo que ya ha establecido lo que puede hacer”, dijo el escolta de los Warriors, Klay Thompson, luego de que las Finales de la NBA terminaran el jueves por la noche con Golden State como campeón y Curry como el Jugador Más Valioso de las Finales. “Pero verlo ganar eso, es uno de los mejores de la historia. y todos seguimos su ejemplo y Dios mío, eso fue increíble. Qué serie“.

¡Sí, qué serie tuvo Curry! ¡Y qué jugador, también!

El lugar de Curry en el Salón de la Fama del baloncesto estaba asegurado mucho antes del jueves por la noche, cuando anotó 34 puntos y los Warriors ganaron su cuarto título en ocho años al vencer a los Celtics de Boston 103-90. Lo que esto significaba, sin embargo, estaba claro. Curry estaba llorando lágrimas de alegría antes de que terminara el juego, incapaz de contener más las emociones.

“Estoy feliz por todos, pero estoy emocionado por Steph”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, mientras se rociaba el champán en el vestuario de los campeones en Boston después de la victoria que aseguró el título de Golden State. “Para mí, esto es su mayor logro en lo que ya ha sido una carrera increíble”.

Este fue su momento culminante. Por ahora, de todos modos.

No hay razón para creer que no puede haber un quinto anillo para esta era de los Warriors, siempre y cuando un Curry saludable lidere el camino.

“El mejor armador de todos los tiempos”, dijo Andre Iguodala, de Golden State.

Agregue eso a la lista, también. Y su leyenda en la cancha solo sigue creciendo. Curry, de 34 años, está más fuerte que nunca, más duro que nunca y, de alguna manera, más motivado que nunca. Ya tenía tres anillos entrando este año, tiene el récord de tiros de 3 puntos, más dinero del que podría gastar en 10 vidas y no hay un rincón del mundo donde no sea conocido o venerado. Su esposa Ayesha es una cocinera de clase mundial. Ha hecho birdies en Augusta National.

Curry, por todas las medidas, no tenía nada más que demostrar.

Pero al parecer, no estuvo de acuerdo. Cuando la temporada pasada terminó con una derrota en el torneo de play-in, Curry volvió al trabajo con este título en mente, sabiendo que pocos supuestos expertos pensaban que los Warriors tenían la oportunidad de extender su dinastía. Tuvieron tres títulos y cinco viajes a finales en cinco años desde 2015 hasta 2019, luego las lesiones y los cambios en la plantilla los enviaron al fondo de la NBA en 2020 y fuera de la imagen de los playoffs el año pasado.

El cuarteto de Andre Iguodala, Draymond Green, Curry y Klay Thompson, suman cuatro cetros juntos. (The Associated Press)

Todo olvidado ahora. Curry vuelve a reinar.

“Maldita sea, lo hicimos. Es una locura pensar en eso”, dijo Curry. “Toda esa charla valió la pena. Manifiesta tu destino de cierta manera, y esa terquedad: quiénes somos importa más que lo que digan sobre nosotros, es la razón por la que estamos aquí”.

Su currículum es ridículo: Curry es ocho veces All-Star, dos veces Jugador Más Valioso de la NBA, una de ellas por unanimidad, dos veces campeón de anotaciones, Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, ahora es cuatro veces campeón, y, finalmente, ‘MVP’ de las Finales de la NBA, también por decreto unánime.

No está mal para un jugador que fue la selección número 7 en el ‘draft’ de su clase, que fue expulsado de su primera práctica universitaria en Davidson por llegar tarde, que estaba plagado de preocupaciones sobre muchas cosas en sus primeros años en la NBA: era demasiado pequeño, los tobillos estaban muy mal, y necesitó cinco temporadas solo para llegar a su primer Juego de Estrellas.

“Doy gracias a Dios todos los días por poder jugar este juego al más alto nivel con gente increíble”, dijo Curry en la cancha cuando comenzaba la celebración, con lágrimas en los ojos y el balón bajo uno de sus brazos. “Esto es de lo que se trata.”

Muy pocas personas vieron venir esto hace 13 años.

La noche en que Curry fue seleccionado en el draft de 2009, después de que seis jugadores que tienen cero campeonatos de la NBA escucharan sus nombres antes que él, los Warriors no hicieron ningún esfuerzo por ocultar su entusiasmo.

Dicho esto, tampoco fue exactamente un elogio efusivo.

“Es un tipo que va a encajar muy bien”, dijo Larry Riley, entonces gerente general de los Warriors.

Probablemente sea seguro decir que Riley tenía razón. Subestimado, seguro, pero correcto.

Ahora tiene más.

Draymond Green, de frente, reconoce que Stephen Curry cargó a los Warriors. (Carlos Avila Gonzalez)

El cuarto desfile de campeones es el lunes. El cuarto anillo llega este otoño. El respeto debe estar allí para siempre ahora. Ya no es solo un gran tirador. Es oficial: Stephen Curry es un jugador de todos los tiempos.

“Que Steph gane el MVP de la final, y sé que él dijo que no importa... pero agregar eso a tu currículum como competidor, quieres eso”, dijo el alero de los Warriors, Draymond Green. “Para él, bien merecido. Ha sido un largo tiempo en la elaboración, pero no dejó ninguna duda. No dejó ninguna duda. Él nos cargó. Y estamos aquí como campeones”.

