Apoderado de los Capitanes comparece ante el tribunal tras ser acusado de violencia doméstica

El apoderado de los Capitanes de Arecibo, José Manuel Baeza, compareció este lunes ante la sala de la jueza Nerisvel Durán en el Tribunal de San Juan por cargos de violencia doméstica, informó la oficina de prensa la Rama Judicial.

Baeza continúa figurando como dueño de los Capitanes ante el Baloncesto Superior Nacional mientras enfrenta el proceso legal.

El empresario, de 34 años, está acusado de agredir física y verbalmente a la víctima durante un incidente de violencia doméstica ocurrido el 22 de septiembre, según el informe de la Policía de Puerto Rico.

La Fiscalía de San Juan radicó cargos contra José Manuel Baeza Visalden por maltrato (Art. 3.1) y maltrato agravado (Art. 3.2), al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. (Suministrada)

Baeza fue detenido al día siguiente. La jueza Rocío Alonso determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000, que no prestó.