Apoderado de los Capitanes comparece ante el tribunal tras ser acusado de violencia doméstica
José Manuel Baeza enfrenta dos cargos bajo la Ley 54 y deberá regresar a sala el 14 de octubre
5 de octubre de 2026 - 5:29 PM
5 de octubre de 2026 - 5:29 PM
El apoderado de los Capitanes de Arecibo, José Manuel Baeza, compareció este lunes ante la sala de la jueza Nerisvel Durán en el Tribunal de San Juan por cargos de violencia doméstica, informó la oficina de prensa la Rama Judicial.
Baeza continúa figurando como dueño de los Capitanes ante el Baloncesto Superior Nacional mientras enfrenta el proceso legal.
El empresario, de 34 años, está acusado de agredir física y verbalmente a la víctima durante un incidente de violencia doméstica ocurrido el 22 de septiembre, según el informe de la Policía de Puerto Rico.
Baeza fue detenido al día siguiente. La jueza Rocío Alonso determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $30,000, que no prestó.
Tras su comparecencia de este lunes, Baeza fue citado para dar seguimiento al caso. Deberá regresar al tribunal el 14 de octubre a las 2:00 p.m., informó la oficina de prensa del Tribunal.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: