Arella Guirantes firma con el subcampeón de España y se ilusiona con lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos: “Estaremos a la altura del evento”

“La he pasado excepcional. Tuve la oportunidad de asistir a un juego en Caguas del Baloncesto Superior Nacional (BSN). Una experiencia brutal... Un gran ambiente. Los fanáticos súper ruidosos. Fue divertido estar allí y disfrutar cómo se vive el baloncesto en la isla. Amaría vivir en Puerto Rico algún día e incluso jugar acá. Obviamente no sé cuándo por lo ajetreado de mi calendario, pero me encantaría”, agregó.