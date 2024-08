¡Arranca el baile de coronación! Criollos y Osos saldrán al tabloncillo a disputar el campeonato del BSN

“La realidad es que la incertidumbre para muchos era si los jugadores, sabiendo que demandan toques y minutos, iban a comprar la idea de jugar colectivamente y han demostrado en las dos series que sí. Tenemos que estar conscientes de que es un equipo que mueve muy bien el balón, que saben encontrarse unos a los otros y no tenemos ninguna duda de que tienen poderío a larga distancia en muchos de sus jugadores”, indicó Caanen, quien promueve una cultura similar en su quinteto criollo.

“Ha sido siempre mi forma de ver el juego. Lo predico y lo ponemos en acción. Si Trice y King me la compraron, todos lo demás estamos montados en el mismo bote y remando hacia el mismo lugar. Creo que nosotros no vamos a cambiar esa mentalidad. Lo que tenemos que reconocer es que, si hasta este momento la defensa nos ha traído hasta aquí, no es momento de ponernos a inventar ni cambiar el juego”, sostuvo.