Los razonamientos detrás de la decisión de los Mavericks de Dallas de dar de baja al veterano base puertorriqueño José Juan Barea días después de otorgarle un contrato por $2.6 millones, podría ser interpretado por algunos como una falta de consideración al canastero, pero los verdaderos entendidos del baloncesto de la NBA creen que es todo lo contrario.

Barea, según reportaron medios especializados, sería cortado de la plantilla final de los Mavs para hacer espacio al también veterano jugador Courtney Lee.

Y aunque el equipo no ha hecho el anuncio oficial, según conoció El Nuevo Día el miércoles por una fuente con conocimiento de la situación, la organización ha decidido prescindir de sus servicios al apostar al talento joven que tiene bajo contrato. Por esa razón colocarán en waivers al mayagüezano para hacerlo disponible a alguna otra organización durante 48 horas, periodo tras el cual quedaría agente libre si no es reclamado por ninguna franquicia.

La noticia ha provocado un mar de reacciones tanto de periodistas especializados como de la fanaticada del baloncesto, incluyendo la de Dallas, quienes se han desbordado en elogios hacia el boricua.

Pero parte de los elogios han sido también para el dueño de los Mavericks, Mark Cuban, de quien los reportes de prensa aseguran que naturalmente él conocía cuál sería la movida final del equipo respecto a Barea, y aun así le otorgó un contrato por un año y $2.6 millones. Los entendidos indican que Cuban lo hizo como una muestra de agradecimiento por todos los años que el mayagüezano ha jugado para la organización, incluyendo lo que aportó en la conquista del único campeonato en la historia de los Mavericks en 2011.

No obstante, Cuban puede que haya tenido mucho más en cuenta detrás de su decisión. Según lo que reportó Saad Yousuf, de The Athletic y quien cubre el deporte profesional de la ciudad texana de Dallas, Cuban podría haber extendido un contrato a Barea con el objetivo de que el boricua pueda cumplir su objetivo de jugar al menos un año más, aunque sea fuera de su equipo.

“La decisión de los Mavericks de liberar a Barea ahora es por respeto al base. Barea desea continuar su carrera como jugador y esto le da la oportunidad de encontrar un nuevo equipo y aclimatarse a una nueva ciudad y sistema. Dados los protocolos contra el COVID-19, este proceso podría llevar más tiempo de lo habitual, por lo que el tiempo es fundamental. La pretemporada de la NBA comienza en unos pocos días en toda la liga. Si el proceso de encontrar un nuevo hogar avanza rápidamente, debería estar listo para ir con una nueva camiseta cuando comience la temporada regular en menos de dos semanas”, escribió Yousuf.

En otras palabras, que dándole un contrato aun sabiendo que no contarían con él, era la manera de mantener vivas las expectativas de Barea de tratar de jugar un año más en la NBA. Aunque tenga que hacerlo con otro uniforme.

Esto hace sentido si se toma en cuenta que tanto Cuban como Barea han expresado públicamente por años su amistad, respeto y admiración el uno por el otro. De hecho, Cuban fue receptivo al instante cuando Barea le solicitó ayuda para los damnificados en Puerto Rico por el huracán María en 2017.

Faltará por verse si algún equipo se interesará en Barea a sus 36 años de edad. En las redes sociales ya circulan comentarios en torno a que uno de los equipos que podría tener cierto interés son los Lakers de Los Ángeles, equipo al que el boricua le hizo bastante daño en 2011 en el avance de los Mavs hacia las Finales de la NBA.

De hecho, entre las múltiples expresiones de apoyo y agradecimiento a Barea, varias personas en las redes han recurrido a compartir un vídeo con un breve recuento de lo que hizo el base contra los Lakers en aquella semifinal de la Conferencia del Oeste en que los Mavericks barrieron en cuatro juegos a Los Angeles.

Pero Seth Partnow, un analista de la NBA opinó que a esa edad, y viniendo de una operación para reparar su rotura del tendón de Aquiles hace dos años, es más probable que los equipos entiendan que la contribución más preciada que puede hacer Barea es en el área de liderato que dentro de la cancha. Y no es que no pueda recibir minutos de juego. En esa línea, Partnow cree que equipos como Charlotte o Detroit, que han seleccionado en el draft armadores del futuro, como LaMelo Ball y Killian Hayes, respectivamente, podrían estar interesados en el aspecto de la mentoría que Barea pueda brindarles desde la banca, al tiempo que él también recibe sus minutos de juego. Según su razonamiento, estos equipos no estarían demasiado preocupados por cuál sea el rendimiento de Barea en cancha, tanto como por lo que puede aportar enseñando a los canasteros noveles.

Fue algo que el propio Barea vivió desde otro ángulo, cuando siendo todavía un novel armador tuvo a su lado la mentoría de Jason Kidd en sus últimos años en el básquet activo.

Otra posibilidad es que si finalmente Barea queda agente libre si ningún equipo se interesa en sus servicios, el boricua se sume al cuerpo de entrenadores de los Mavericks, algo que se viene comentando hace un par de temporadas y que se fundamenta sobre las expresiones del propio dirigente Rick Carlisle, quien ha elogiado repetidas veces la aportación que hace el veterano base detrás de las líneas ayudando a otros jugadores del equipo, como el sensacional armador esloveno Luka Doncic.

Mientras el futuro inmediato de Barea se dilucida, ha quedado claro su legado en Dallas, donde ha jugado 11 de sus 14 temporadas en la NBA. Cabe resaltar su impacto en la afición a pesar de que en toda su carrera con los Mavericks ha sido realmente un jugador que viene de la banca.

Pero todavía muchos recuerdan su protagonismo en la conquista del campeonato de 2011.

Por ejemplo, Josh Bowe (@Boweman55) escribió en Twitter: “Nunca jamás olvidaré el último cuarto de Barea contra los Lakers en el segundo juego (de las semifinales del Oeste) durante el avance de 2011. Yo estaba borracho en un bar de Arlington y me estaba riendo a carcajadas todo el tiempo”, escribió el escritor y editor de Dallas, y mantenedor de un podcast sobre los Mavs, al tiempo que acompañó su mensaje con un vídeo con el recuento de las jugadas de Barea en dicha serie.

“Aparte de Dirk (Nowitzki), J.J. Barea fue mi jugador favorito por el tamaño de su corazón. Gracias por todo; creo que él estará de regreso pronto con los Mavs”, escribió por su parte Grant Ramírez.

Dayan (@deardayan), por su lado, dio por hecho que ya Barea jugó su última temporada en uniforme de Dallas y también alabó sus cualidades. “Barea fue un favorito de la fanaticada por una razón. Él jugó con amor por el juego y le enseñó a los muchachos jóvenes del equipo. Gracias J.J., el último jugador del equipo del campeonato de 2011. Espero que Cuban retire su número”.

Caleb Norris (@5calebnorris) no se conforma con que Barea deje de jugar ya, y expresó que “J.J. Barea se merece otra sortija. Yo espero que un equipo contendor lo firme, quizás los Lakers”.

Entretanto, un aficionado que se hace llamar Robin Hood (@BugJargal72) en su cuenta de Twitter, escribió que “Toca ahora despedir a otro grande. El último gran héroe. Grandes momentos los que nos has dado, JJBarea, que siempre llevaremos en nuestros corazones. Muchas gracias por todo. Buena suerte”.

“Mi más grande recuerdo de J.J. Barea es de cuando superó a Lebron (James) en las finales de 2011”, escribió JJW (@Jjwhitener419Jj) recordando la serie de campeonato de la NBA entre Dallas y el Heat de Miami.

En tanto, Nick Angstadt, un productor de contenido web y mantenedor de un podcast en el área de Dallas, hizo un repaso interesante que demuestra la longevidad de Barea en la liga, pero más que nada su persistencia. Este destacó que de 60 jugadores que fueron seleccionados por encima de Barea en el sorteo de novatos de 2006 en la NBA, solo siete están jugando todavía. Hay que recordar que Barea ni siquiera fue seleccionado en el draft, y que se ganó el puesto a pulmón participando en uno de los campamentos de los Mavs. Los siete canasteros en cuestión son LaMarcus Aldridge, Rudy Gay, JJ Redick, Rajon Rondo, Kyle Lowry, PJ Tucker y Paul Millsap.